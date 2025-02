Um projeto de inovação que busca proteger os ninhos de ovos de tartaruga do rio Xingu foi uma das atrações da etapa regional do Torneio SESI de Robótica First Lego League, que ocorreu no início do mês em Ananindeua, região metropolitana de Belém. Trata-se de um robô espião, que vigia e avisa a aproximação de algum predador dos ninhos de ovos dos quelônios. O evento reuniu 200 alunos de diversos estados da região Norte, na faixa de 9 a 15 anos, entre eles quatro estudantes indígenas e ribeirinhos, idealizadores do projeto. Junto com dois professores técnicos eles formaram a equipe Kuruaya Itaibitxin, que significa Gente ou Povo Inteligente na língua Kuruaya. Esta foi a primeira vez que o torneio teve a participação de estudantes oriundos de comunidades tradicionais.

Os estudantes Diego da Silva Pinheiro, Pedro Henrique Santos Silva, Arthur Cavalcante Gomes e Nicollas Kauan Pinheiro Nascimento são da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Kirinapan Kuruaya, de Altamira, no Sudoeste do Pará. O projeto foi desenvolvido em tempo recorde. “Em apenas dois meses de pesquisa e desenvolvimento, os alunos trouxeram um projeto inovador ‘guardião dos ninhos de tartaruga’, que é um robô que vai ajudar a preservar e manter os ninhos de tartaruga porque os ovos são muito predados pelos predadores naturais que são o urubu, a onça, os camaleões. Então esse robô tem essa proposta de vigiar e avisar os protetores quando ele sentir que se aproximar algum predador”, conta Francélia Aranha, gestora da Escola e técnica da equipe. Esse ano, o Torneio SESI de Robótica trouxe como tema central a preservação dos oceanos.

A participação da equipe no torneio é fruto do Inspira Xingu, projeto do SESI Altamira que, em parceria com o Belo Monte Comunidade, programa de responsabilidade social da Norte Energia, levou a robótica para a escola Kirinapan Kuruaya. A escola fica no bairro Tavaquara, construído pela concessionária da usina e destinado às comunidades indígenas e ribeirinhas da região. A empresa disponibilizou, ainda, apoio logístico para que os Kuraya Itaibitxin viajassem para o torneio.

As atividades preparatórias começaram em setembro e ocorreram em quatro etapas que desafiaram os alunos a solucionarem um problema com uso da tecnologia: o Desafio do Robô, o Projeto de Inovação, o Desing do Robô e o Core Values. Essas também foram as categorias de avaliação do projeto da equipe durante o torneio. O estudante Diogo Pinheiro, aluno do 7º ano, afirma que a robótica tem mudado a vida dele e dos colegas. “É muito bom participar desse projeto, montar o robô é legal, desenvolver um projeto para ele e até criar alguma coisa para ajudar a escola”, explica.

Parceria – O Sesi já desenvolve projetos levando conhecimento e tecnologias para comunidades de Altamira. Sandra Soares, diretora da Escola Sesi Altamira, afirma que o objetivo é ampliar o ensino da robótica para além da instituição. “A gente trabalha também com as comunidades locais, e aqui em Altamira, a gente viu a necessidade de transcender os muros da escola, levando também educação tecnológica para instituições de ensino próximas. Assim surgiu a ideia de levar para o bairro Tavaquara, e essa parceria com a Norte Energia veio agregar muito no projeto, trazendo todo esse suporte técnico e abrindo caminhos para as comunidades”, explica.

Thomás Sottili, gerente de Projetos de Sustentabilidade da Norte Energia, destacou que essa nova ação da empresa no Tavaquara visa contribuir para o desenvolvimento dos estudantes do bairro. “Este projeto está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e estamos muito satisfeitos em realizar, em parceria com o SESI e a escola municipal Kirinapan Kuruaya, no bairro Tavaquara, uma iniciativa que atende crianças e jovens indígenas e ribeirinhos da região do médio Xingu. O projeto tem como objetivos oferecer novas experiências educacionais de qualidade, estimular a busca por soluções inovadoras, assim como promover a adoção de tecnologias sustentáveis”, afirmou.

Crédito das fotos anexadas: Divulgação/Fiepa