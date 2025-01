Equipe do Hospital Regional de Santa Maria participa de evento sobre saúde mental no Janeiro Branco

A campanha Janeiro Branco tem como propósito ampliar o debate sobre a saúde mental e incentivar o cuidado com o bem-estar emocional. No Distrito Federal, essa conscientização ganhou um importante reforço com a realização de uma roda de conversa no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), promovida pelo Conselho Regional de Enfermagem do DF (Coren-DF), em parceria com a superintendência do hospital e o Conselho Regional de Saúde de Santa Maria. O evento, ocorrido nesta terça-feira (28), abordou o tema “O que fazer pela saúde mental agora e sempre?”, reunindo profissionais da unidade para momentos de reflexão e aprendizado.

A importância do autocuidado na área da saúde

A rotina intensa e as altas demandas emocionais fazem da área da saúde um setor de grande vulnerabilidade para o adoecimento psicológico. Durante a abertura do evento, a gerente de Enfermagem do HRSM, Jussara Bolandim, ressaltou a relevância de espaços de diálogo sobre o tema.

“Fico muito feliz de ter um evento grandioso como este aqui no HRSM. Sabemos que somos cobrados o tempo inteiro e este momento nos faz refletir sobre o que queremos enquanto carreira, vida pessoal, como mães, pais. Infelizmente eu já perdi colegas de profissão por não conseguirem tratar seus traumas e isso mostra o quanto é importante cuidarmos da nossa saúde mental”, declarou.

O evento incluiu atividades voltadas para o bem-estar dos profissionais, como as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), conduzidas pelo especialista Cristian da Cruz Silva, além de palestras e rodas de conversa sobre gestão das emoções e acolhimento de pacientes em sofrimento psicológico no Sistema Único de Saúde (SUS).

Uma das palestrantes, a enfermeira especialista em saúde mental Valda Fumeiro, destacou a necessidade de equilíbrio emocional no ambiente de trabalho.

“Devemos largar um pouco o celular, olhar para nós mesmos, cuidar do corpo e da mente com carinho, reconhecer e expressar sentimentos. A resiliência é um exercício diário e, às vezes, mesmo sem perceber, somos a inspiração de alguém”, afirmou.

Desafios dos profissionais de saúde e a necessidade de apoio

A conselheira e membro da Comissão de Saúde Mental do Coren-DF, Deusenice Barcelos, enfatizou a urgência de expandir o debate sobre a saúde mental para todas as regiões do DF, especialmente para os profissionais que atuam na linha de frente da saúde pública.

“Quem está na ponta, além de enfrentar uma sobrecarga de trabalho, sofre com a discriminação, a baixa salarial e ainda convive com estresse e ansiedade da população, principalmente quem trabalha em urgência e emergência. Hoje, a maioria da população está em sofrimento mental. Por isso, queremos trabalhar a conscientização sobre a necessidade de tratar o psicológico, lidar com a ansiedade, o estresse e a depressão, que já se tornou a doença do século”, explicou.

Entre as atividades do evento, os profissionais puderam participar de um momento de meditação, no qual foram convidados a praticar dez minutos de relaxamento. A experiência foi muito bem recebida, como destacou Raiane Alves, gerente de Cuidados Ambulatoriais:

“Este é um momento de desligamento do ambiente de trabalho, mesmo em pleno expediente. Nos faz refletir sobre o nosso autocuidado, porque às vezes a gente não percebe e precisa ser forçado a se cuidar para conseguir manter o equilíbrio e dar o cuidado para o próximo”, avaliou.

Portal Gama Cidadão e o compromisso com a saúde mental

O Portal Gama Cidadão vem dando destaque à temática da saúde mental e reforça a importância de espaços de discussão como o ocorrido no HRSM. Além disso, contamos com uma coluna especializada sobre saúde mental, trazendo conteúdos informativos e reflexivos sobre bem-estar emocional e estratégias para enfrentar os desafios da vida moderna.

A presidente do Conselho Regional de Saúde de Santa Maria, Denise Bastos, finalizou o evento destacando que os profissionais de saúde também adoecem ao lidar diariamente com o sofrimento psicológico da população.

“A pressão em cima da gente gera muita ansiedade e depressão. Muitos profissionais da saúde estão adoecendo também. Por isso, é tão importante cuidar da nossa saúde mental”, alertou.

Com iniciativas como essa, a campanha Janeiro Branco se fortalece no Distrito Federal, promovendo o autocuidado e a conscientização sobre a importância do bem-estar emocional para profissionais e pacientes.

Fotos: Ascom/Coren-DF