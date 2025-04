Expansão do Selo Empresa Parceira da Juventude

A primeira oportunidade pode abrir portas para um futuro promissor e o que os jovens do Distrito Federal precisam, muitas das vezes, é exatamente de uma primeira chance. Pensando nessa realidade, a Secretaria da Família e Juventude do DF (SEFJ-DF) atua em iniciativas que fortaleçam a iniciação dos jovens, de 15 a 29 anos de idade, no mercado de trabalho por meio do reconhecimento de iniciativas de empresas públicas e privadas com o Selo Empresa Parceira da Juventude.

Com apenas dois anos de existência e mais de cem empresas certificadas, a Secretaria propõem a ampliação desse reconhecimento para instituições religiosas e fundações, órgãos da administração pública direta e indireta, instituições de ensino públicas e privadas, conforme a Portaria 307 publicada em Diário Oficial do DF.

A expansão do projeto reforça a importância do jovem para a sociedade em todos os contextos em que ele pode ser acolhido.

“Nós olhamos para a juventude em todas as suas camadas e contextos e as suas variadas formas de contribuição, por isso, identificamos para além das empresas públicas e privadas que existem inciativas que estão fazendo a diferença no desenvolvimento dos jovens, seja em ações em sua entidade religiosa ou em um órgão do GDF. O governador Ibaneis Rocha deseja reconhecer essas iniciativas para que elas sirvam também como referências para outras insituições”, destacou o titular da SEFJ-DF, Rodrigo Delmasso.

As instituições interessadas em receber o selo devem comprovar o desenvolvimento de ações voltadas ao desenvolvimento integral da juventude do que atendam a pelo menos um tema da Agenda 2030 das Organizações das Nações Unidas (ONU), sendo eles:

Saúde e Bem-Estar;

Educação de Qualidade;

Igualdade de Gênero;

Trabalho Decente e Crescimento Econômico;

Redução das Desigualdades;

Cidades e Comunidades Sustentáveis;

Paz, Justiça e Instituições Eficazes e

Parceiras e Meios de Implementação.

As instituições poderão utilizar o selo em material publicitário e fixá-lo nas dependências da instituição.

Para solicitá-lo, é necessário encaminhar um e-mail para o endereço eletrônico [email protected] com o pedido e os seguintes documentos: Formulário de solicitação assinado pelo representante legal da entidade disponível aqui;

Cópia do CNPJ;

Cópia do estatuto ou contrato social atualizado;

Ata da atual Diretoria, quando aplicável;

Certidões de regularidade fiscal junto à Receita Federal, Fazendo DF e FGTS;

Certidão negativa de débitos trabalhistas e criminais dos dirigentes;

Relatório das ações realizadas em benefício da juventude nos últimos 12 meses com dados e indicadores;

Declaração de alinhamento das ações à Agenda 2030 da ONU.

O Selo tem validade de 12 meses podendo ser renovado mediante processo de avaliação pela SEFJ-DF.