Inscrições Abertas para as Oficinas Vem Ver Arte 2025 no Gama

Estão abertas até segunda-feira, 31 de março, as inscrições gratuitas às Oficinas do Projeto Vem Ver Arte 2025. São ofertadas aulas de desenho (pintura), violão, ukulele, percussão, audiovisual(celular/mobile) e iluminação cênica. As aulas serão presenciais na Cia Lábios da Lua ( Quadra 4 Lote 16 Loja C e D – Setor Sul do Gama), com duração de 80 horas/4 meses por turma (duas turmas por oficina) com vagas limitadas e 30% das vagas reservadas para minorias sociais. Inscrições pelo site cialabiosdalua.com.br ou pelo link na Bio do Instagram @cialabiosdalua

Este projeto é realizado pela Cia Lábios da Lua por meio de Termo de Fomento do Ministério da Cultura.

O coordenador-geral do projeto, Geovane Batista, diz que o Gama não tem um espaço que acolha a arte e os artistas da cidade- não tem um cinema, um palco sequer desde o fechamento do Centro Cultural Cine Itapoã em 2005. Ainda segundo ele, o fechamento de um cinema numa área periférica pode ter várias consequências negativas, incluindo a perda de acesso à cultura e espaços de convivência, impactando negativamente a qualidade de vida e a coesão social da comunidade.

“Diante desta realidade e cumprindo o seu papel de fomentadora cultural, a Cia Lábios da Lua se lança neste projeto em função da percepção de que a música e a arte, de forma geral, podem atrair e envolver os jovens e adolescentes elevando sua autoestima, a criatividade e a imaginação. Além disso, esse projeto tem a determinação de minimizar a carência de espaço; de conhecimento técnico e artístico dos agentes culturais da cidade; de formação de músicos e/ou iniciação teatral; de cenário para artistas locais; de palco para plateias ainda não acostumadas a shows intimistas e a cooperar para a diminuição dos índices de violência que assolam a cidade periférica, distante do centro de Brasília”, ressalta Geovante, que preside a Cia. Lábios da Lua.

Geovane também pontua que o Vem Ver Arte visa desenvolver o talento artístico em oposição, ainda à violência doméstica e a promoção da troca cultural de todos os tipos de alunos, acima dos 12 anos de idade, (Lgbtqian+, negros, mulheres e idosos).

“Faremos isso por meio da realização de aulas com intervenções dos temas sensíveis que promovem uma convivência saudável e igualitária para todas as comunidades, aos carente de sonhos, de se comunicarem, de afeto e de aprendizado científico”, finaliza o coordenador-geral.

As oficinas

As aulas terão turmas com capacidade para 20 alunos, com 30% das vagas reservadas para as minorias sociais, com Certificação (80h/4 meses), material de apoio incluso e professores capacitados.

Desenho (pintura) – segunda e terça, das 9h30 às 11h30

Violão – segunda e quarta, das 14h às 16h

Ukulele -terça e quinta, das 10h às 12h

Percussão -terça e quarta, das 19h às 21h

Audiovisual(celular/mobile, segunda e quarta das 14h às 18h

Iluminação cênica,segunda, das 18h às 21h; terça, das 16h às 17h e sábado das 10h às 12h

Projeto Vem Ver Arte 2025

Atua na difusão da arte e formação de novos talentos artísticos e de plateias por meio da realização de oficinas artísticas culturais e do treinamento de público, por meio da vivência com a arte, e para promoção da escuta atenta.