Durante a visita, o secretário de Governo do DF, José Humberto, se reuniu com o líder comunitário Antônio Formiga e moradores da Quadra 30, que reivindicam a construção de um parquinho infantil para as crianças da região.

Nesta segunda-feira (3/11), no final da tarde, o secretário de Governo do Distrito Federal (Segov), José Humberto, visitou a praça da Quadra 30 do Setor Oeste do Gama, atendendo a um convite do prefeito comunitário e pioneiro da região, Antônio Gomes, conhecido como Formiga. A visita teve como objetivo ouvir as demandas da comunidade, que reivindica a construção de um parquinho infantil para oferecer mais lazer e qualidade de vida às crianças da comunidade.

Há anos, Antônio Formiga se dedica ao cuidado da praça, que ele e alguns moradores ajudaram a criar. O local é hoje uma referência de preservação e convivência comunitária, reconhecido até internacionalmente. Além da área verde bem cuidada, a praça abriga uma imagem do Cristo Redentor, símbolo de fé e acolhimento. Formiga também foi o primeiro morador do Gama a participar do programa “Adote uma Praça”, promovido pelo Governo do Distrito Federal (GDF).

Durante a visita, o secretário José Humberto anunciou que encaminhará oficialmente a solicitação da comunidade à Segov e acionará a Novacap para orçar a obra do parquinho infantil. A administradora regional do Gama, Joseane Feitosa, também se comprometeu a atender outra demanda local: a construção de uma calçada acessível para cadeirantes e moradores.

Formiga agradeceu a presença das autoridades e reforçou o sentimento de união da comunidade:

“Agradeço em nome da prefeitura comunitária da Quadra 30 pela presença do secretário José Humberto e da administradora Joseane Feitosa. Essa atenção às nossas demandas mostra respeito pelo trabalho que fazemos há tantos anos pela nossa praça e pela nossa vizinhança”, afirmou.

A visita contou com a presença de diversas autoridades e lideranças locais, entre elas a administradora regional do Gama, Joseane Feitosa; o presidente da Avogama, Waldir Moraes; representantes do 16º Grupamento de Bombeiros Militar e do 9º Batalhão de Polícia Militar; Adilson Vellasco, do Detran; o presidente da ACEIG, Manuel Farinha; empresário dono da Panificadora Ki-Sabor no Gama, Joneides Fernandes; o presidente do Conselho Regional de Saúde, Enoquio Rocha; o diretor do CEMI, Lafaiete Formiga; Eduardo, chefe de garagem da Pioneira em Santa Maria; o gerente de Cultura, Osmar Rocha; os assessores parlamentares Marruá (de Daniel Donizet) e Cris Sampaio e o Van Oliveira (de Wellington Luiz); presidente da Subseção do Gama, Dra. Fabrina Gandra; o jornalista Valter Santana, do Jornal Capital Entorno; além de representantes do Portal Gama Cidadão, moradores e lideranças da Quadra 30.

O registro fotográfico foi feito por Waldir Moraes, que acompanhou o encontro.