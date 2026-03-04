Projeto idealizado por Jean Mussa e Duzão reúne milhares de pessoas na Feira Permanente do Gama e surpreende público mesmo sem divulgação prévia.

No ultimo domingo (01), o Portal Gama Cidadão acompanhou de perto mais uma edição do projeto Tem Samba na Feira, na Feira Permanente do Gama, e o que era para ser apenas mais um fim de semana comum se transformou em uma grande celebração popular. Sem programação oficial e sem qualquer anúncio prévio, o evento reuniu milhares de pessoas e confirmou a força de uma iniciativa que já se tornou tradição na cidade.

Criado pelos cantores Jean Mussa e Duzão, atualmente vocalista do grupo Menos é Mais, o projeto nasceu com a proposta de valorizar o samba de raiz dentro de um dos espaços mais simbólicos da região. A feira, tradicional ponto de encontro da comunidade, se tornou palco para aproximar artistas e público em um ambiente aberto, democrático e marcado pela identidade cultural do Gama.

O grande momento da edição foi a presença de Duzão, que ainda não havia participado do evento após o sucesso nacional com o grupo. A surpresa movimentou o público e transformou a feira em um verdadeiro coro coletivo, com sucessos que ecoaram entre as bancas, corredores e arredores do espaço.

Depois do Tem Samba na Feira, o pagode seguiu com apresentações do grupo Extima, Bruninho e do cantor Tony Sousa, ampliando a festa e reforçando o protagonismo da música na construção de vínculos comunitários. Mais do que um evento, o projeto se consolida como um encontro entre gerações, histórias e afetos embalados pelo ritmo do samba.

O repórter Jeferson Legal acompanhou cada momento dessa edição que ganhou proporções inesperadas e mostrou que, no Gama, quando o samba começa, a comunidade responde em peso, transformando a feira em palco de resistência cultural e celebração coletiva.