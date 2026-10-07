Realizado pelo Instituto Voar Cultural, o Festineco Edição Especial conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, e apoio da Administração Regional do Gama.

De sábado à segunda-feira, 10 a 12 de outubro, sempre às 10h e 16h, o Parque Infantil do Setor Leste recebe a programação aberta à comunidade do Festineco Edição Especial, que este ano integra as comemorações dos 66 anos do Gama. Serão seis espetáculos gratuitos, dois por dia, destacando-se o dia 12, quando a cidade comemora seu aniversário e também é celebrado o Dia das Crianças. Dedicada exclusivamente aos diferentes sotaques do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, a edição reúne artistas e grupos do DF e de mais cinco estados (GO, PB, PE, CE e RN). A entrada é aberta e gratuita, com Libras e audiodescrição. Informações pelo Instagram @institutovoarcultural .

Seis espetáculos gratuitos serão apresentados de 10 a 12 de outubro; ao longo de toda a programação, o festival reúne grupos do DF e de cinco estados

Ao todo, o festival terá 16 espetáculos e um cortejo de abertura, incluindo a programação gratuita no Parque Infantil e apresentações destinadas a estudantes e professores de escolas públicas do Gama. O cortejo de abertura será realizado na quinta-feira (8), às 9h, no Parque Infantil do Setor Leste, com a participação de estudantes da CEPEMA.

Para o Coordenador-Geral do Festineco, Marco Augusto Rezende, festejar o aniversário reforça uma relação construída ao longo dos anos entre o festival e a cidade. “O Festineco nasceu aqui e cresceu junto com a comunidade, aproximando o público de bonequeiros que mantêm viva uma tradição transmitida de geração em geração. Fazer essa celebração com uma edição inteiramente dedicada ao Teatro de Bonecos Popular do Nordeste tem um significado muito especial, porque somos a região administrativa do DF com a maior quantidade de grupos de formas animadas. Queremos as famílias conosco no Parque Infantil para mostrar às crianças a riqueza desses diferentes sotaques e formas de brincar com os bonecos”, afirma.

Três dias de festa no Parque Infantil

No sábado (10), às 10h, o Mamulengo Sem Fronteiras (DF) apresenta Exemplos de Bastião, que acompanha as confusões de Bastião, um palhaço de Folia de Reis que, ao lado de sua burrinha, encontra personagens como Padre Simão e Capitão João Redondo enquanto tenta conquistar Rosinha do Bole-Bole. Às 16h, o Circo Boneco e Riso (GO) traz A Vingança de Cassimiro Coco, que conta com figuras marcantes como o boi Pintadinho, o boneco Juquinha, o Jaraguá e a boneca gigante Divina.



No domingo (11), às 10h, o Grupo Pilombetagem (DF) apresenta Mamulengo Pilombetagem, em que o palhaço Canarinho tenta conquistar Rosinha do Bole-Bole e se mete em uma grande confusão ao tentar amestrar uma cobra para impressionar sua amada. Às 16h, o Mamulengo Jatobá (GO) apresenta Aventuras de Benedito no Auto do Jatobá, com a história de dois artistas de rua que usam o teatro de bonecos para contar a divertida e irreverente paixão de Severo por Catirina na fazenda Jatobá.

A programação ganha significado especial na segunda-feira (12), quando se festeja o aniversário do Gama e o Dia das Crianças. Às 10h, Mestre Chico Simões (DF) apresenta O Romance do Vaqueiro Benedito, com a história de Benedito e Margarida, que, grávida, foge com o vaqueiro das terras de seu pai, o Capitão João Redondo, e busca abrigo na cidade enquanto o casal é perseguido por ele. Às 16h, a Voar Teatro de Bonecos (DF) encerra a programação com Tramoias pra Enganar a Morte, que trata com humor de um tema pouco abordado com as crianças ao contar a história de um velho astuto que usa sua experiência e sabedoria para tentar escapar do julgamento final.

Apresentações nas escolas

Além dos seis espetáculos abertos à população, o Festineco levará apresentações a escolas públicas do Gama, em sessões destinadas exclusivamente aos estudantes e professores das próprias unidades. A iniciativa proporciona aos estudantes contato com o Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, que foi reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Iphan em 5 de março de 2015.

Na quinta-feira (8), o Centro Educacional 07 (CED 07), no Setor Central, recebe duas apresentações: às 11h, Vereda dos Mamulengos, da Casa Moringa (DF), que conta a história dos agricultores Conceição e Benedito, que enfrentam surpresas e confusões enquanto plantam e colhem pelos lugares por onde passam. Às 14h, O Romance do Vaqueiro Benedito Segundo Alves, Gomide e Simões, do Mamulengo Querenutem (DF), acompanha Benedito e Conceição, grávida, em busca de um lugar para viver e trabalhar, enquanto enfrentam a oposição do Capitão João Redondo e sua assustadora cobra Brenunça.

Na sexta-feira (9), a Escola Classe 22, no Setor Central, recebe, às 10h30, Mamulengo Pilombetagem, do Grupo Pilombetagem (DF), em que o palhaço Canarinho tenta conquistar Rosinha do Bole-Bole e se mete em uma grande confusão ao tentar amestrar uma cobra para impressionar sua amada. Às 14h, o Mamulengo Ditas Bendizidas (DF) apresenta O Romance da Rosadeira, com Rosa Rosinha como protagonista de uma aventura familiar repleta de amor, intrigas, ação e mistério.

Na terça-feira (13), as apresentações serão realizadas na Escola Classe 03, no Setor Leste. Às 10h30, o Mamulengo Fuzuê (DF) apresenta Benedito, Abençoado e Bendizido, com a história de amor de Benedito e Rosinha, que lutam por trabalho e justiça e usam a esperteza para enfrentar os desmandos do Capitão João Redondo e escapar da temida Cobra Anaconda. Às 14h, o Mamulengo Lengo Tengo (DF) leva aos estudantes Nas Tripas da Cobra Encantada, em que o vaqueiro Benedito, distraído pela tecnologia, não percebe que Jenifer, a cobra faminta do Capitão João Redondo, está solta e que seu filho Cassimiro Coco corre perigo.

O encerramento, na quarta-feira (14), reúne grupos de quatro estados nordestinos. No Centro de Ensino Especial, às 10h, o Grupo Teatro Babaulengo (PB) apresenta Viver, Sorrir e Brincar, espetáculo de teatro de bonecos popular paraibano que incorpora à brincadeira referências de manifestações populares como o coco de roda e o cavalo-marinho. Às 14h, a Cia. de Teatro Epidemia de Bonecos (CE) apresenta O Romance de Creusa e Evangelista, história de uma jovem mantida isolada pelo próprio pai que, ao conhecer Evangelista em sua festa de aniversário, se apaixona e passa a enfrentar com ele uma série de obstáculos para que possam ficar juntos.

Na Escola Classe 06, às 9h, o Mamulengando Alegria (PE) traz A Festa na Fazenda de Dona Quitéria, uma noitada festiva em que personagens como Chica do Cuscuz, Janeiro, Dr. Rodoleira e os caboclinhos chegam à fazenda com versos de improviso, histórias, canto e dança. Às 10h, Mestre Josivan Ângelo (RN) apresenta Teatro de João Redondo, de Josivan de Chico Daniel, mantendo a tradição herdada de seu pai, o mestre Chico Daniel, com personagens como o Capitão João Redondo, Baltazar e Etelvina de Morais em histórias que recriam, com humor, as peripécias e adversidades da vida sertaneja.

Uma tradição, diferentes sotaques

Reconhecido pelo Iphan como Patrimônio Cultural do Brasil, o Teatro de Bonecos Popular do Nordeste reúne manifestações que compartilham a técnica dos bonecos de luva, mas apresentam diferenças de acordo com a região e com os próprios brincantes. A tradição recebe nomes como Mamulengo, sobretudo em Pernambuco; Babau, na Paraíba; João Redondo, no Rio Grande do Norte; e Casimiro Coco, principalmente no Ceará, Piauí e Maranhão.

Manipulados dentro da tolda ou empanada, os bonecos ganham voz, gestos e personalidade pelas mãos dos brincantes. O humor, o improviso e a conversa com a plateia permitem que cada apresentação se modifique de acordo com a reação do público, fazendo com que crianças e adultos participem da dinâmica da brincadeira. Em alguns espetáculos, a música acompanha a cena, com músicos que também podem atuar ou interagir com os personagens e com o público.

Para muitas crianças que assistem ao mamulengo pela primeira vez, existe também a descoberta de uma forma de teatro construída diante de seus olhos, na qual um boneco de luva passa a falar, discutir, brincar e responder à plateia. Personagens populares e situações inspiradas na vida cotidiana criam histórias que, por meio do humor e do improviso, estabelecem uma comunicação imediata com públicos de diferentes idades.