Agora, o candidato tem entre hoje (04) e 06 de agosto para completar o processo

O resultado do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente às vagas do segundo semestre deste ano foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC). A partir de agora, os candidatos precisam acessar o site do Fies ou da instituição de ensino superior para qual se inscreveu e conferir se foram pré-selecionados.

O estudante que integra a lista de pré-selecionados tem entre hoje (04) e 06 de agosto para completar o processo. Após a complementação dos dados pela internet, os candidatos devem procurar a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino para análise da documentação, dentro do prazo de cinco dias úteis.

Após esse prazo, e com a documentação validada, o pré-selecionado tem dez dias (após o 3º dia da validação) para procurar o banco parceiro do Fies para o fechamento do contrato. Estudantes não selecionados vão integrar uma lista de espera e podem ser convocados entre os dias 4 e 31 de agosto.

Sobre o Fies

O Fies oferta crédito estudantil na modalidade a juro zero para estudantes que tenham renda familiar de até três salários mínimos. A outra categoria é a do P-Fies, que atua com a distribuição de vagas com juros que variam conforme os bancos, essa é direcionada para estudantes com renda familiar máxima de cinco salários mínimos.

A classificação no processo seletivo do Fies é feita com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). É válida qualquer edição da avaliação a partir de 2010, desde que o candidato tenha obtido uma média igual ou superior a 450 pontos na soma das provas objetivas e não tenha zerado a redação.

Confira o cronograma do Fies 2021.2

Complementação de inscrição – 4 a 6 de agosto

Lista de espera – 4 a 31 de agosto

Primeiro período de inscrição para candidatos não matriculados e matriculados nas vagas remanescentes – de 8 a 10 de setembro

Segundo período de inscrição apenas para candidatos matriculados nas vagas remanescentes – de 27 a 29 de outubro

Fonte: Agência Educa Mais Brasil