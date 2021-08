Programa Sejus Mais Perto do Cidadão chega a Samambaia

Nos próximos dias 5 e 6 de agosto, quinta e sexta-feira, o programa Sejus Mais Perto do Cidadão estará em Samambaia para oferecer serviços de cidadania e saúde gratuitos aos moradores. As atividades vão ocorrer das 9h às 17h, na Sub. Administração de Samambaia A/E, QN 431. No local, a população receberá atendimentos do Na Hora, como a emissão gratuita da 1ª e 2ª via da identidade, assistência jurídica com a Defensoria Pública, corte de cabelo, entre outros serviços.

“Esse programa foi criado para atender principalmente as pessoas em vulnerabilidade social, que podem encontrar em um único espaço diversos serviços públicos, facilitando seu acesso à cidadania e aos seus direitos”, afirma a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

Quem comparecer ao evento também terá acesso a profissionais de saúde, como enfermeiros, nutricionistas e fisioterapeutas, além de orientação odontológica, aferição de pressão e glicemia e prevenção ao glaucoma. Nesta edição, serão oferecidos cursos de culinária, agente de portaria e recepcionista. Para participar é necessária a inscrição prévia no site cursos.sejus.df.gov.br. As vagas são limitadas. E para os estudantes, haverá a divulgação de oportunidades de estágio.

Semana do ECA

Por conta da Semana Distrital do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que ocorre de 2 a 6 de agosto, a criançada terá uma tenda específica nesta edição do Sejus Mais Perto do Cidadão. Com o tema “Proteger e cuidar! Crianças e adolescentes em primeiro lugar!”, serão realizadas ações para conscientizar a população sobre os direitos e as principais políticas públicas voltadas à infância e adolescência no DF, com apresentações, oficinas, brinquedoteca, cantinho da leitura, entre outras. O Sejuquinha, o mascote da Sejus, participará da programação.

Programa

O Sejus Mais Perto do Cidadão foi criado em março de 2019 e transformado, por meio do Decreto nº39.774, de abril de 2019, em uma ação permanente de governo. O programa está em sua décima terceira edição e já passou pelas regiões administrativas da Candangolândia, Paranoá, Planaltina, Brazlândia, Recanto das Emas, São Sebastião, Riacho Fundo, Sol Nascente/ Pôr-do-Sol, Itapoã, Ceilândia, Rodoviária do Plano Piloto e Estrutural. Até agora, já foram contabilizados 74.907 atendimentos.

Parceiros

O programa Sejus Mais Perto do Cidadão é realizado com o apoio de outros órgãos do GDF e de instituições parcerias. Nesta edição, a Secretaria de Justiça e Cidadania conta com a parceria da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), Companhia Energética de Brasília (CEB), Secretaria de Segurança Pública (SSP), Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), BRB, Sesc, Sesi, Senac, Vista Hospital da Catarata, Detran, Defensoria Pública do DF, IBDFAM, Instituto Brasil Adentro, entre outros.

*Com informações da SEJUS – 04/08/2021