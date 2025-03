Final Gama vs Capital: Entrada Liberada e Transporte Gratuito para Torcedores

A final do Campeonato Brasiliense de Futebol de 2025 entre Gama e Capital, neste sábado (29), às 16h, terá entrada gratuita e transporte gratuito pelo programa Vai de Graça. A medida foi anunciada pelo governador Ibaneis Rocha nesta quinta-feira (27).

Cada pessoa poderá retirar dois ingressos por CPF no site da plataforma digital, a partir das 16h desta quinta-feira (27). Já o transporte será gratuito a partir das 12h de sábado (29) e vai até 23h59 de domingo (30).

“O futebol é uma paixão nacional e a gratuidade para o jogo é uma forma de incentivarmos a população a prestigiar o nosso campeonato, os nossos clubes. Por isso, determinei que a entrada para a partida seja gratuita, e não só isso, que os torcedores possam chegar ao estádio sem pagar pelo transporte público também”, disse Ibaneis Rocha.

O transporte será gratuito a partir das 12h de sábado (29) e vai até 23h59 de domingo (30). “Essa decisão atende bem a finalidade do Vai de Graça, que é a inclusão social, a geração de emprego e renda e, principalmente, o lazer e o esporte. E o transporte público gratuito é fundamental para isso e nós temos colhido bons resultados desde que o programa foi instituído”, afirmou o secretário de Transporte e Mobilidade do DF, Zeno Gonçalves.

Segundo Zeno, haverá reforço de frota se for necessário: “Estamos avaliando e estudando se será preciso aumentar a quantidade de veículos rodando no sábado. A ideia é que a gente desloque algumas linhas e horários que faziam um percurso com pouca demanda para atender a necessidade no dia do jogo”.

Valorização

A partida está marcada para o Arena BRB Mané Garrincha, às 16h. O Gama chegou à decisão e busca o 14º título local após eliminar o arquirrival Brasiliense. Já o Capital alcançou a sua segunda final consecutiva após superar o Ceilândia, e vai em busca da conquista inédita.

“O que passamos é a valorização do Campeonato Candango no DF. Vai ser uma final transmitida ao vivo, então é importante ter uma casa cheia. E vendo essa política que já deu muito certo aos domingos e feriados, o Vai de Graça, é oportuno abrir no sábado para que as famílias possam ter acesso à final, muitos que nem sequer conhecem o estádio Mané Garrincha após a reforma. É uma grande oportunidade de valorizar o futebol local”, avaliou o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira.

“Estamos em um trabalho de crescimento do futebol do DF. E o GDF juntamente com o BRB têm sido fundamentais nesse processo. Essa aquisição dos ingressos por parte do governador Ibaneis para distribuir ao torcedor, além da liberação do transporte público no dia do jogo, só mostra o apoio maciço que o poder Público tem nos dado, além de demonstrar a confiança que o próprio Governo tem no trabalho da Federação de Futebol do DF. E com isso, eu só tenho a agradecer, em nome de toda a comunidade do futebol da capital federal”, acrescentou o presidente da Federação Brasiliense de Futebol, Daniel Vasconcelos.

A final do torneio local ocorre poucos dias após a seleção brasileira derrotar a Colômbia por 2 a 1, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O maior público do país no ano, com mais de 70 mil presentes, comprovou o amor do brasiliense pelo futebol.

Vai de Graça

Em funcionamento desde 1º março, quando entrou em vigor no Carnaval, o Vai de Graça tem permitido que milhares de brasilienses e visitantes da capital utilizem os ônibus e o metrô gratuitamente aos domingos e feriados.

Ele disponibiliza transporte público gratuito, incluindo BRT e Zebrinhas, para incentivar o uso dos ônibus, reduzir a dependência do transporte individual e promover a inclusão social. E o mesmo vale para o metrô. Os passageiros podem utilizar Cartão Mobilidade, Vale-Transporte, PcD, Idoso ou Passe Livre Estudantil para a liberação automática na catraca – para quem não tem nenhuma das opções, podem ser utilizados cartões de crédito e débito, sem qualquer cobrança. Cobradores e fiscais estão orientados a auxiliar os passageiros nos ônibus e nas estações de metrô.

Informou Agência Brasília – 27/03/2025