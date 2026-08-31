Gama empata com ASA e fica fora da final da Série C

Em jogo marcado por confusão no fim, o Gama empatou em 0 a 0 com o ASA-AL, no Bezerrão, e se despediu da Série D de 2026 na semifinal. Como havia sido derrotado por 2 a 0 no jogo de ida, em Arapiraca, o alviverde ficou fora da decisão. A partida terminou antes dos acréscimos após uma briga generalizada entre os jogadores.

Sem os principais destaques da temporada, Ramon e Felipe Clemente — que participaram de 20 dos 36 gols do Gama na Série D —, o periquito, pela primeira vez na competição, não marcou contra o adversário. A partida começou com pressão gamense e apoio da torcida. Aos 5 minutos, o Gama desperdiçou grande oportunidade: Willian Júnior cobrou falta para Darlan, que cabeceou e parou na trave. Logo em seguida, o ASA respondeu. Após falha defensiva, Motta achou Gustavo Ramos livre dentro da área, mas o camisa 7 alagoano mandou por cima do gol de Renan Rinaldi. Aos 25 minutos, mais uma chance clara desperdiçada. Renato cobrou lateral para Henrique Almeida puxar o contra-ataque; o atacante tocou para Kennedy, que chegou dentro da área, demorou para finalizar e viu o zagueiro do ASA mandar para escanteio. Minutos depois, Gabriel Galhardo lançou para Gabriel Lima; na sobra, Willian Júnior mandou para o gol, e o goleiro Rafael Mariano voou para fazer a defesa. O time de Arapiraca respondeu: Motta tocou de primeira para Michel Douglas, que finalizou e parou em grande defesa de Renan Rinaldi. Logo depois, o ASA balançou as redes com Gustavo Ramos, de cabeça, após cruzamento de Arthurzinho — mas o árbitro foi ao VAR e anulou o gol por falta na origem da jogada. Mesmo pressionado, o ASA se postou bem na defesa, travou o ataque alviverde e manteve o placar zerado na primeira etapa. No primeiro minuto do segundo tempo, o ASA chegou perto de abrir o placar: Motta entrou na área, finalizou e Zulu salvou para escanteio. Na cobrança, Michel Douglas pegou o rebote no meio da área e mandou por cima.

Pressionados pela torcida, o Gama foi para o ataque em busca do gol, mas sem êxito. A cada minuto, a apreensão tomava conta da arquibancada alviverde. Mesmo com a vantagem, quem chegou mais perto do gol foram os visitantes: após falta, Michel Douglas tocou para Jaílson, que cabeceou sozinho para fora.

O alviverde ainda assustou com David Lucas, que chutou de longe e parou em Rafael Mariano, e com Luan, que recebeu de Iranildo sozinho na pequena área, cabeceou e viu o goleiro do Fantasma voar para fazer a defesa.

No fim, a imagem da eliminação: Luan agrediu um jogador do ASA, recebeu cartão vermelho e gerou uma briga generalizada entre as equipes, encerrando a partida antes dos acréscimos.

Apesar da queda, a temporada não foi apagada: com a campanha histórica, o Gama garantiu vaga na Série C de 2027 e terá calendário nacional no próximo ano