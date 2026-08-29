Leila defende mais proteção a trabalhadores de aplicativos

A candidata à reeleição ao Senado Federal Leila do Vôlei (PDT) defendeu neste sábado (29), no Gama, o avanço de medidas para ampliar a proteção de entregadores e motoristas que trabalham por meio de aplicativos. Durante mobilização com motoboys, ela apresentou os resultados de sua atuação como presidente da comissão mista da Medida Provisória 1.366/2026.

A MP integra o programa Move Brasil, lançado pelo governo federal para ampliar o acesso ao financiamento no setor de transportes. O texto libera até R$ 30 bilhões via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para financiar carros e motos novos para trabalhadores por aplicativo, com condições especiais. O relatório foi aprovado por unanimidade na comissão mista presidida por Leila e deve ser votado nos próximos dias nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado.

“Sabemos que esses veículos representam uma fonte de renda para suas famílias. Estamos falando de uma categoria de profissionais que arriscam suas vidas todos os dias no trânsito e não têm nenhum direito”, disse a senadora. “Nós abrimos as portas do Senado e ouvimos as demandas de quem quer o mínimo de dignidade para trabalhar. E estamos pouco a pouco avançando”.

A senadora se comprometeu a manter a sua postura combativa em defesa de trabalhadores inscritos em plataformas de entrega e transporte.

“Tudo isso já era para estar resolvido. As pessoas esqueceram que, na época da pandemia, os motoboys estavam nas ruas para levar os alimentos até nossas casas. Muitos entregadores morreram contaminados pela covid-19 enquanto serviam à sociedade! Então, nós temos que levantar as nossas vozes na proteção deles.”

Mobilização pela dignidade

Batizado como Arrastão do Trabalho Digno, o evento no Gama incluiu uma “motociata” pela valorização da categoria, por iniciativa do candidato a deputado federal Rafael Parente (PDT). A ideia foi reforçar a necessidade de uma regulamentação que proteja os profissionais e reconheça o controle excessivo atualmente exercido pelas plataformas, seja por meio de algoritmos ou pela definição unilateral das tarifas.

A senadora lembrou que o candidato a deputado distrital Alessandro Sorriso (PDT) é o único motoboy a concorrer a uma vaga na Câmara Legislativa do DF em 2026. Ele participou ao seu lado de audiências públicas no Congresso Nacional como presidente da Associação dos Motofretistas Autônomos e Entregadores do Distrito Federal (Amae-DF) e é uma das principais lideranças da categoria.

Em julho, um debate da Comissão de Assuntos Sociais concluiu que a regulamentação do trabalho por aplicativos precisa partir da realidade enfrentada por entregadores e motoristas, uma vez que a baixa remuneração leva muitos profissionais a ampliarem o tempo dedicado e assim se sujeitarem a maiores riscos de acidentes.

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