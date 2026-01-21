Imagens feitas por testemunhas flagraram dois suspeitos, sem uniforme oficial, descartando lixo e entulho irregularmente na região da Ponte Alta do Gama, próximo ao Condomínio Vitória.

As imagens registradas por testemunhas mostram dois suspeitos desconhecidos e sem o uniforme da corporação, na caçamba da caminhonete em um ponto de despejo irregular de lixo. Os moradores contaram ao Gama Cidadão que a suspeita é de que o veículo estivesse em uma oficina perto dali para manutenção, e que os dois homens por não estarem uniformizados seriam funcionários da oficina e estariam usando a viatura de forma ilegal.

O que diz o Ministério da Justiça

O Ministério de Justiça e Segurança Pública (MJSP) contou ter tomado conhecimento das imagens e confirmou que o veículo estava em uma oficina credenciada para manutenção. Ainda segundo o portal, os suspeitos não fazem parte da do efetivo da Força Nacional. “Assim que a situação foi identificada, a viatura foi imediatamente retirada do local e foi registrado o respectivo boletim de ocorrência para apuração dos fatos”, esclareceu a nota.

Por fim, o ministério ressaltou que adota o controle rigoroso “sobre seus bens e não compactua com qualquer desvio de finalidade, uso irregular de patrimônio público ou conduta que viole os princípios da legalidade, moralidade, disciplina e hierarquia que reagem a Administração Pública, adotando as medidas cabíveis sempre que necessário”.