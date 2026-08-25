Gama perde para o ASA e precisa de nova virada no Bezerrão

Alviverde é derrotado por 2 a 0 no Estádio Fumeirão e terá de vencer por pelo menos três gols para avançar à decisão da Série D

O Gama perdeu por 2 a 0 para o ASA, neste domingo (23/8), no Estádio Fumeirão, pelo jogo de ida da semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro. Com atuação ofensiva abaixo do esperado, o alviverde voltou ao Distrito Federal com uma missão difícil para o duelo decisivo, no próximo domingo, às 16h, no Estádio Bezerrão.

Para garantir a classificação à final ainda no tempo regulamentar, o Gama precisará vencer por três ou mais gols de diferença. Caso triunfe por exatamente dois gols, a vaga será decidida nos pênaltis. Qualquer outro resultado dará a classificação ao time alagoano.

A derrota aconteceu após um primeiro tempo equilibrado. Na etapa final, porém, o Gama sofreu dois gols em um intervalo de apenas sete minutos. Aos 18 minutos, Motta aproveitou uma sobra na área e abriu o placar. Aos 25, Sammuel converteu pênalti cometido por Michel Henrique em Arthuzinho e ampliou para o ASA.

Apesar do resultado negativo, o time candango tem motivos para acreditar em uma reação. Durante a campanha que garantiu o acesso à Série C, o Gama já reverteu desvantagens semelhantes.

Na terceira fase, o alviverde perdeu por 2 a 0 para o Porto Velho e devolveu o placar no Bezerrão, avançando nos pênaltis. Nas oitavas de final, o time também superou uma desvantagem fora de casa. Após perder por 2 a 1 para o América-RN, venceu por 3 a 2 no Distrito Federal e conquistou novamente a classificação nas penalidades.

Com o acesso à Série C já garantido, o Gama busca agora manter vivo o sonho do título da quarta divisão nacional. O capitão Moisés destacou a força da equipe em casa e pediu confiança à torcida.

“Viemos com o objetivo de sair com um resultado positivo, mas infelizmente não deu certo. Temos o jogo de volta. Já revertemos situação parecida. É o torcedor acreditar”, afirmou o volante e capitão Moisés.

O confronto no Bezerrão será decisivo para definir o finalista da Série D. O Gama aposta no apoio da torcida e no lema de que “90 minutos no Bezerrão é muito tempo” para tentar protagonizar mais uma virada na temporada.