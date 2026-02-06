Com confronto direto entre Gama e Sobradinho, 6ª rodada esquenta a disputa por vagas na semifinal e a luta contra o rebaixamento nas quatro rodadas finais da 1ª fase do Candangão

O Candangão 2026 entra nas suas quatro rodadas finais. A sexta data do distrital tem lugar neste fim de semana, sendo a penúltima antes da parada para o Carnaval e a primeira do mês de fevereiro. Muita coisa está embolada e indefinida e os confrontos prometem grandes emoções.

O prato forte da rodada irá confrontar os líderes Gama e Sobradinho: os alviverdes têm 13 pontos e os alvinegros têm 11. O Ceilândia é o terceiro, com dez, logo à frente de Brasiliense e Samambaia, empatados com oito unidades, com três gols de vantagem para o Jacaré no saldo. Na segunda metade da tabela, o Capital tem seis pontos e o Real Brasília, quatro.

Brasília, Paranoá e Aruc estão com campanhas rigorosamente iguais na luta contra o rebaixamento: três pontos, com uma vitória, quatro derrotas, dois gols marcados e nove sofridos, totalizando menos nove de saldo. O Colorado se salva neste momento do descenso pois não recebeu nenhum cartão vermelho. Enquanto isso, o Gavião e a Cobra Sucuri têm duas expulsões cada, com o a equipe do Cruzeiro na lanterna por três cartões amarelos a mais.

Duas das maiores torcidas de Brasília, duas das camisas mais tradicionais. Só isso seria um grande ingrediente para que Sobradinho x Gama seja um grande jogo. Agora agregue que seja um duelo valendo a liderança do Candangão, envolvendo os únicos invictos da competição. Além disso, os times chegam estimulados graças às vitórias de virada na última rodada: a alviverde pra cima do Paranoá por 4 a 1 e a alvinegra em pleno JK, diante do Capital, por 3 a 2.

Horário: 16h, no sábado (7/2)

Local: Defelê, Vila Planalto

Ingressos: R$ 30, valor de inteira, na bilheteria do estádio e nas lojas Central Esportes e Loja Luxano, em Sobradinho; 700 disponibilizados para a torcida do Sobradinho e 100 abertos para comercialização de torcedores do Gama, com mais 200 a cargo da diretoria alviverde

Arbitragem: Rafael Martins Diniz, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e Lucas Torquato Guerra, com Brehmer de Souza Lemes como quarto árbitro; no VAR, comanda Rodrigo Raposo, com Jose Reinaldo Nascimento Júnior e Maguielson Lima Barbosa como auxiliares

Transmissão: TV Record Brasília, canal 8.1 na TV Digital

Com informações do Distrito do Esporte com adaptações – 06/02/2026