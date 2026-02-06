Entidade levou ao debate nacional o papel estratégico dos agentes de trânsito na segurança pública e na prevenção de acidentes viários

No dia 4 de fevereiro de 2026, a Associação Nacional dos Agentes de Trânsito do Brasil (AGTBRASIL) marcou presença no 7º Congresso Nacional dos Agentes de Polícia do Ministério Público Federal, levando ao debate nacional o papel estratégico do agente de trânsito na segurança pública.

Representando a entidade, o presidente Antônio Coelho e o agente Adilson Vellasco participaram como palestrantes pela AGTBRASIL. Estiveram presentes os agentes J. Rodrigues, Minuzzi e o agente do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), Leandro Carvalho.

A palestra teve como tema “O Agente de Trânsito na Segurança Pública – Especialização em Segurança Viária”, destacando a importância da atuação técnica, preventiva e integrada dos agentes de trânsito no enfrentamento aos acidentes, na preservação de vidas e no fortalecimento das políticas públicas de mobilidade e segurança.

O congresso reuniu, além da Polícia do MPF, representantes da Polícia da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, guardas municipais e integrantes de diversas corporações ligadas à segurança pública e às polícias judiciárias de todo o país, promovendo a troca de experiências e o alinhamento institucional entre os órgãos.

A participação da AGTBRASIL no evento reforça o reconhecimento nacional da categoria e amplia o debate sobre a segurança viária como eixo fundamental da segurança pública, tema cada vez mais presente na agenda institucional brasileira.