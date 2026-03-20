Governador Ibaneis Rocha anuncia assinatura da ordem de serviço para obras do Cine Itapuã no Gama

O governador Ibaneis Rocha anunciou, nesta quinta-feira (19), que assinará a ordem de serviço para o início das obras de reforma do Cine Itapuã, localizado no Gama. A declaração foi feita durante cerimônia no Teatro Nacional Claudio Santoro.

“O Cine Itapuã era um dos últimos equipamentos que nós tínhamos de cultura no Distrito Federal que estavam fechados. Então, nós estaremos semana que vem lá no Gama para poder assinar essa ordem de serviço que engrandece ainda mais a cultura no Distrito Federal. Brasília é palco de cultura, isso nós temos que reconhecer. É uma cidade artística desde a sua concepção como capital da República e continua como um dos maiores monumentos a céu aberto do mundo”, exaltou o chefe do Executivo.

Inaugurado em 28 de março de 1961, o Cine Itapuã teve um importante papel como espaço cultural no Gama. Estando fechado desde 2005 e com sua estrutura bem deteriorada.

Localizado na Praça Lourival Bandeira, o cine-teatro foi um marco para os movimentos culturais do Gama, transmitindo de modo simultâneo filmes do Festival de Brasília de Cinema Brasileiro (FBCB). O local, que é vanguarda do cinema candango, sofreu com anos de abandono. Fechado definitivamente desde 2005, o Cine se tornou alvo de queixas recorrentes da população local, que ficou sem cinema na cidade.

Artistas como Legião Urbana e a Orquestra Sinfônica de Brasília já se apresentaram no Cine Itapuã.

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Segundo o secretário de Cultura e Economia Criativa, Cláudio Abrantes, a reabertura atende a uma demanda histórica da região.

“É um lugar que marcou gerações e que precisa ser devolvido à comunidade à altura da produção cultural local”, afirmou.

A cerimônia também trouxe detalhes do avanço das obras no Teatro Nacional. A nova etapa prevê a reforma da sala Villa-Lobos e outros espaços internos, com investimento de R$ 268,3 milhões. A primeira fase foi concluída em 2024, com a reabertura da sala Martins Pena.

Com informações da Secretaria de Cultura do DF.