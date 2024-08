Novidades sobre o Cine Itapuã

Por Juan Ricthelly

O Conselho Regional de Cultura do Gama no exercício de suas atribuições institucionais como representante legítimo da comunidade e movimento cultural do Gama, provocou formalmente o Governo do Distrito Federal por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, com o propósito de tomar ciência das providências que estavam sendo tomadas com o propósito de pôr fim ao abandono e desuso do Centro Cultural Itapuã.

A presente situação que já dura décadas e passou despercebida por vários governos, que lamentavelmente não deram a devida atenção ao problema.

Segundo matéria do Correio Braziliense do dia 13 de Junho de 2023:

“[…] o Cine Itapuã, no Gama, é uma joia da cultura do Distrito Federal. É o segundo cinema mais antigo da capital, ficando atrás do Cine Brasília. Inaugurado em 1963, o espaço serviu para levar cinema, teatro e música para a comunidade gamense. Mais que um equipamento cultural, o cine, localizado na região central, foi por décadas o ponto de encontro e terreno fértil para artistas e agitadores culturais da cidade.”

Além de um monumento histórico de importância Distrital, o Cine Itapuã faz parte da memória afetiva da nossa cidade.

Embora tenha ocorrido uma importante reforma que reparou o telhado, é fundamental que sigamos adiante com o processo de restauração e recuperação daquele espaço, para que ele volte a ser utilizado pela comunidade o quanto antes, cumprindo o necessário papel de descentralizar o acesso à cultura.

O CRCG se colocou à disposição para auxiliar e ser parceiro do GDF nessa questão que representaria um avanço significativo no que diz respeito ao acesso à aparelhos públicos de cultura no Gama.

É importante mencionar o estado lamentável do Espaço Cultural Galpãozinho que é responsabilidade da Administração Regional do Gama, o desuso do Anfiteatro do Estádio Bezerrão que é da alçada da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal e da Casa de Cultura que possui terreno destinado por lei, mas sem qualquer sinal de materialização há mais de 30 anos.

RESPOSTA DA SECEC-DF

Em atenção à sua manifestação, comunicamos que foi encaminhada às áreas técnicas desta Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal para análise e pronunciamento.

No caso, a Diretoria de Manutenção do Patrimônio de Espaços Culturais, primeiro, esclareceu que o CINE ITAPUÃ é um equipamento cultural foi vinculado à SECEC pelo DECRETO Nº 42.309, DE 16 DE JULHO DE 2021 e, que nesse mesmo ano já começaram ações emergenciais para preservação do espaço e os estudos para elaboração e contratação dos projetos. Os projetos desenvolvidos consideraram a possibilidade de exibição de filmes em diversos formatos, exibição de teatros e outras expressões artísticas, inclusive música, visando restabelecer a função do espaço como cineteatro para eventos multiculturais.

A Diretoria de Manutenção do Patrimônio de Espaços Culturais informou que para atender a este propósito, foi considerado um estudo elaborado por consultoria especializada em cinema e consulta a especialista em artes cênicas, da própria SECEC. Os projetos para a reforma da edificação foram concluídos no âmbito da SECEC, incluindo: instalação elétrica, hidráulica, arquitetura, acessibilidade, sistema de proteção contra descarga atmosférica, prevenção e combate a incêndio, lógica e sonorização. Foram submetidos à aprovação do Corpo de Bombeiros em dezembro/2022, tendo ocorrido à aprovação dos projetos somente no final de junho/2023.

A Diretoria de Manutenção do Patrimônio de Espaços Culturais informou que a consultoria que elaborou os projetos de arquitetura e complementares já realizou alguns ajustes finais em função das exigências dos bombeiros, elaborando o orçamento preliminar das intervenções necessárias (00150-00004079/2022-39 – docs: enviado para email: [email protected]).

Ainda, a Diretoria de Manutenção do Patrimônio de Espaços Culturais informou que no âmbito da SECEC, já foi elaborada minuta de Projeto Básico e minuta de Edital (enviado para email: [email protected]) para licitação da obra e de equipamentos da edificação. Também, informou que se encontra em elaboração a especificação e documentação para a licitação dos equipamentos e mobiliário para funcionamento do equipamento cultural e, tão logo seja concluída, será finalizada a parte de levantamento de preços para obtenção de recursos para a licitação das intervenções.

A Diretoria de Manutenção do Patrimônio de Espaços Culturais destacou que a Proposta de Intervenções para Reabertura do Cine Itapuã foi apresentado à Administração Regional do Gama e para membros do Conselho Regional de Cultura, no final de junho de 2023, tendo havido sua aprovação por parte dos presentes.

A Diretoria de Manutenção do Patrimônio de Espaços Culturais salientou que fazem -se necessárias diligências nas áreas afins desta SECEC, com vistas a verificação da realização do levantamento de preços dos mobiliários e equipamentos e da obtenção dos recursos necessários para o início do processo licitatório.

E por fim, destacou que esta SECEC assumiu o Cine Itapuã durante a pandemia de COVID-19 com diversos problemas, desde a documentação até a falta de recursos financeiros e humanos.

Ainda, comunicamos que foi solicitado à outras áreas técnicas esclarecimentos complementares, assim, caso haja respostas complementares, estas serão enviaremos para o email: [email protected].

DOCUMENTOS ANEXOS:

REUNIÕES AO LONGO DE 2024

Ao longo desse ano algumas reuniões foram realizadas entre o CRCG, Gerência de Cultura e Administração Regional do Gama que têm atuado de forma conjunta perante às autoridades para destravar a situação do Complexo Cultural Itapuã.

Para além do Cine Itapuã também ocorreram encontros para tratar do CEU da Cultura, do Espaço Cultural Galpãozinho, do Anfiteatro do Estádio Bezerrão e do terreno destinado para a Casa de Cultura do Gama.

Ainda nesse semestre, ocorrerá uma Audiência Pública exclusiva sobre o Galpãozinho entre a Administração Regional e a comunidade, após provocação do CRCG, com o propósito de se definir e discutir soluções para aquele importante espaço.

Na tarde de hoje (14/08) houve uma reunião importante entre a Mocidade do Gama e a Administração Regional, que foi acompanhada pelo CRCG nas pessoas do Vice Presidente Michel Glauber e do Conselheiro Ranieri Ferreira, se discutiu a possibilidade de solicitar à Secretaria de Esportes o uso da ala sul do Estádio Bezerrão para a realização dos ensaios da escola de samba.

Segundo a Administradora Joseane, que se reuniu nessa semana com o Secretário Cláudio Humberto, o Cine Itapuã sem encaminha para um desfecho, de modo que possivelmente em outubro teremos maiores novidades.