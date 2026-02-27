Na manhã desta quinta-feira (26/02), o Gama foi palco de um dos encontros empresariais mais aguardados da região: a 3ª edição do Business On Fire. Realizado no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Gama, o evento consolidou-se como referência no fortalecimento do empreendedorismo local, reunindo lideranças do setor produtivo, empresários e autoridades.

Organizado por Jaindna Jhulia, o encontro contou com a parceria institucional da presidente da OAB Gama, Fabrina Gandra, reforçando a importância da integração entre entidades representativas e o ambiente empresarial da cidade. A condução da programação ficou sob responsabilidade da cerimonialista Laressa Marques, que coordenou as atividades com organização e profissionalismo.

O público acompanhou palestras de empresárias com atuação consolidada no mercado: Sueli Souza, CEO da SVL Investimentos; Luciana Sales, CEO do Grupo Topmed; e Adriana Gama, CEO do Instituto Mariah e da D’gata Calçados. As convidadas compartilharam experiências, estratégias de gestão, liderança e expansão de negócios, oferecendo conteúdo prático voltado ao crescimento sustentável das empresas.

O evento também contou com a presença da administradora regional do Gama, Thábata Almeida, e da presidente do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), Luciana Silva, além de empresários de diversos segmentos. Entre os participantes estavam Alexandre Catsiamakis, CEO do Centro Clínico Lifegama e do Centro Empresarial Contêiner; Alessandro Lopes, CEO da Mecta Imobiliária; José Elias, CEO da Combrasen; Wellington, da Auto Escola Mega; Nacelio, da Mutipel Papelaria; e o diretor Cláudio, representando Saulo Miguel, CEO da Saga Automóveis.

Marcado por networking qualificado e troca de experiências, o Business On Fire proporcionou conexões estratégicas e fortalecimento da rede empresarial local. O encerramento ocorreu com momento de confraternização, com coffee break preparado pela chef Cidinha Gomes.

A terceira edição do evento reafirma o protagonismo empreendedor do Gama e evidencia a relevância de iniciativas que estimulam inovação, cooperação e desenvolvimento econômico regional.