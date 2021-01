Inscrições para bolsas de estudos sobre a família começam em 15 de janeiro

Os estudantes interessados têm até as 17h de 15 de março para apresentarem seus projetos. As inscrições devem ser realizadas por meio do Sistema de Inscrições da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (SiCAPES).

A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria Nacional da Família (SNF), do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, e a Capes. O objetivo é incentivar o desenvolvimento de estudos relacionados à organização e situação atual das famílias brasileiras.

Ao todo, serão investidos R$ 2.416.800,00 no fomento aos estudos, sendo R$ 1.058.400,00 da CAPES e R$ 1.358.400,00 da SNF.

Para a titular da SNF, Angela Gandra, a ação mostra a preocupação do Governo Federal com o tema. “O poder Executivo está comprometido com a execução de políticas públicas familiares. A base científica que essa parceria trará vai ser extremamente importante para o fortalecimento de vínculos familiares que buscamos”, afirma.

“A parceria da CAPES, por meio da pós-graduação, possibilitará o estabelecimento de políticas públicas para a família, a partir de estudos científicos dos diversos contextos sociais do convívio familiar nos lares do país”, explica Benedito Aguiar, presidente da CAPES.

Estudos

Os projetos podem ser desenvolvidos em seis áreas temáticas:

– Políticas Familiares;

– Dinâmica Demográfica e Família;

– Equilíbrio Trabalho-Família:

– Tecnologia e Relações Familiares;

– Saúde Mental nas Relações Familiares, e;

– Projeção Econômica das Famílias.

Será aprovado um projeto em cada área, após análises técnicas de mérito e de priorização. Saiba mais.

Com informações da CAPES

Para dúvidas e mais informações:

gab.snf@mdh.gov.br

*Com informações da Assessoria de Comunicação Social do MMFDH – (61) 99558-9277