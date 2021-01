Baiana campeã do BBB 6 ainda comemora sucesso pós-reality

Mara, no centro, na formatura de Teologia. Foto – Reprodução acervo pessoal



Além de investir no tratamento e na educação da filha, Mara Viana entrou na graduação de Psicologia

Além de ganhar o tão sonhado prêmio milionário do Big Brother Brasil 6, a ex-BBB Mara Viana compartilhou com o público mais uma conquista: o seu ingresso na faculdade de Psicologia e o início da filha no curso de Direito.

Quando estava confinada no reality show Big Brother Brasil, a ex-BBB conquistou o Brasil com sua simplicidade que lhe rendeu o 1º lugar no Big Brother Brasil 6. Mara entrou na competição motivada a ganhar o prêmio de R$ 1 milhão para pagar o tratamento da filha Aracy, acometida por paralisia cerebral.

Com o dinheiro do prêmio, a baiana de Porto Seguro investiu tudo o que precisava para que a sua filha recuperasse os seus movimentos e tivesse uma boa educação.

Aracy sofreu uma lesão no cérebro quando era bebê. Aos 19 anos de idade, após muitos tratamentos e fisioterapia, ela recuperou os movimentos e entrou para a faculdade de Direito.

“Nunca teria tido a oportunidade de pagar escolas particulares para a minha filha, nem de dar um tratamento adequado para ela, como fisioterapia, nem de pagar a faculdade dela se não fosse o prêmio do programa”, comentou Mara.

Além de investir na educação da filha, Mara também aproveitou a oportunidade que a vida lhe deu para estudar. Aos 48 anos, ela iniciou em julho do ano passado a graduação em Psicologia. “Iniciando mais um ciclo na minha vida agora eu sou universitária de Psicologia!! Sempre foi o meu sonho”, declarou em seu Instagram.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil