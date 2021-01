Cidade do Gama pede socorro em Brasília (DF)

Na tarde deste sábado, (09/01) uma forte chuva provocou diversos problemas no Gama. Alagamentos por todo lado, trânsito caótico, acidentes e muitos outros problemas.

As chuvas e suas consequências são um conhecido problema que vem tomando conta do Distrito Federal. Torna-se, nesse sentido, fundamental uma governança pró-ativa e ambientalmente responsável. Que invista na manutenção e melhoria da infraestrutura urbana. Mas…

Uma situação de emergência e calamidade pública, como a que ocorre no Gama, é o que temos visto. “SOS Defesa Civil, Defensoria Pública e Ministério Público”. Cadê o governo que não olha para as cidades?

No caso do Gama, a Administração Regional deveria ser a maior interessada na criação de soluções para esses e outros problemas. Mas o que vemos é um completo descaso.

Na semana passada, domingo (3/1), um homem foi filmado em cima de uma prancha, “surfando” em rua alagada pela chuva na Avenida dos Pioneiros, conhecida como Pistão Sul do Gama, no Distrito Federal. O ato foi uma forma de protesto do morador para com o descaso do poder público perante a essa tão importante região do DF.

Nas imagens, o homem deita em cima de uma prancha de surf e começa a nadar na enxurrada. Segundos depois, moradores gritam para avisá-lo que um ônibus irá passar pela rua. Nesse momento, ele se levanta e aguarda a passagem do coletivo, em pé.

Confira, a seguir, as imagens do protesto da semana passada e as que foram obtidas hoje:

O problema na cidade é crônico e antigo. Apesar da brincadeira que viralizou nas redes sociais, a anos o Gama sofre com problemas de infraestrutura urbana. O governo do DF e o deputado Daniel Donizet surfaram com dinheiro da população, em uma obra que custou R$ 7 milhões, na Avenida dos Pioneiros e não teve investimento na rede de drenagem e galeria fluvial. Gastaram o dinheiro numa pseudo reforma da avenida e não fizeram os melhoramentos necessários. Ou seja, é só chover forte que o caos toma conta.

Vários outros vídeos foram registrados neste sábado e estão circulando pelas redes sociais e grupos de whatsapp da cidade, segue alguns deles recebidos por nossa redação:

Com a colaboração do Lucas Lieggio

Da redação do Gama Cidadão – 09/01/2021