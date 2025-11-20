    Juventude em Brasília ganha destaque com workshop “Futuro em Conta” e mais de 500 jovens atendidos

    Evento da SEJUVE reúne estudantes da rede pública e fortalece políticas de formação financeira para a juventude brasiliense.

    A Secretaria de Estado da Juventude do Distrito Federal (SEJUVE/DF) realizou, nesta quarta-feira (19), a 2ª edição do “Futuro em Conta”, workshop de educação financeira voltado para jovens de 15 a 18 anos da rede pública de ensino. O evento reuniu mais de 500 participantes no Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada e foi conduzido pelo secretário de Estado da Juventude, André Kubitschek.

    Na abertura, André Kubitschek agradeceu a presença de todos e reforçou os pilares que sustentam o programa:

    “O Futuro em Conta une três pilares de suma importância: finanças, empreendedorismo e propósito. Todo mundo pode começar, independentemente de quanto tem hoje. Aproveitem a oportunidade deste workshop para adquirir conhecimento e desenvoltura financeira com os melhores profissionais do ramo”

    O evento contou com a presença da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, que enfatizou a importância de iniciativas que promovem autonomia e preparação para o futuro da juventude brasiliense.

    Em seu discurso, Celina Leão ressaltou a motivação pessoal, a força de vontade, o estudo contínuo e a importância de manter uma mentalidade aberta ao crescimento. Relembrou sua trajetória na escola pública para inspirar os jovens e incentivou o empreendedorismo digital, destacando áreas como comunicação e videomaker, que oferecem excelentes oportunidades e remuneração. Ela reforçou ainda que acreditar em si mesmo, estudar sempre e manter a fé são pilares fundamentais do sucesso, concluindo com o conselho bíblico de honrar pai e mãe como caminho para a prosperidade.

    Lançado em 24 de outubro pela SEJUVE/DF, o Futuro em Conta tem como objetivo fortalecer as competências financeiras dos jovens do Distrito Federal, oferecendo conteúdos práticos sobre planejamento financeiro, consumo consciente, orçamento pessoal, poupança, empreendedorismo e definição de metas econômicas.

    A iniciativa integra o conjunto de políticas públicas desenvolvidas pela SEJUVE/DF, sob a gestão do secretário André Kubitschek, voltadas ao desenvolvimento integral da juventude, estimulando autonomia, protagonismo e preparação para os desafios da vida adulta.

    Na primeira edição, realizada em 24 de outubro, 200 jovens participaram do workshop e receberam certificados emitidos pela VOGA Investimentos. O mesmo ocorrerá com os mais de 500 jovens presentes nesta segunda edição. A próxima edição do evento deve ampliar ainda mais o alcance, reunindo cerca de 1.000 jovens.

    Israel Carvalho

    Israel Carvalho é jornalista nº. DRT 10370/DF e editor chefe do portal Gama Cidadão.

