Pré-candidato do Gama, Garcia Locutor filia-se ao Agir 36

    Garcia Locutor. Foto arquivo pessoal

    O presidente do Agir 36 no Distrito Federal, Danillo Ferreira, se reuniu com o pré-candidato a deputado distrital Garcia Locutor e coordenadores de seu projeto político em um encontro estratégico realizado no final de outubro, na casa de Antônio Carlos, no Setor Sul do Gama. A reunião teve como objetivo alinhar ideias, estratégias e princípios que possam fortalecer a atuação do partido nas eleições de 2026.

    Durante o encontro, foram debatidos temas como representatividade das comunidades do DF, a importância de uma política mais próxima das pessoas e a valorização de lideranças que surgem do trabalho, da experiência de vida e do compromisso social. O diálogo foi marcado pela colaboração e pela busca de um projeto coletivo voltado ao desenvolvimento das regiões administrativas do Distrito Federal.

    Danillo Ferreira destacou a importância de unir esforços em torno de candidaturas que tenham compromisso real com o bem comum. “O Agir 36 tem se consolidado como um partido que valoriza histórias de vida, trabalho e serviço ao próximo. O Garcia representa exatamente esse perfil de liderança que queremos fortalecer”, afirmou o presidente do Agir.

    Sobre Garcia Locutor

    Evanildo Louveira Garcia, conhecido como Garcia Locutor, tem 47 anos e é natural de Itamaraju (BA). Morador do Gama desde 2000, é microempreendedor na área da publicidade, locutor e cantor evangélico. Casado e pai de dois filhos, Garcia iniciou sua trajetória profissional como pedreiro e motorista, avançando até se tornar um comunicador conhecido na cidade. Agora, coloca sua experiência, sua voz e seu compromisso comunitário a serviço da política distrital, buscando ampliar a representatividade do Gama e das demais regiões do DF.

    Os links das redes sociais estão disponíveis a seguir, facilitando o acesso do público que deseja acompanhar e interagir com suas atividades.

    Facebook: https://web.facebook.com/cantorevanildogarcia

    Instagram: https://www.instagram.com/garciaevanildo/

    Israel Carvalho

    Israel Carvalho é jornalista nº. DRT 10370/DF e editor chefe do portal Gama Cidadão.

