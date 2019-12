Lançamento da revitalização da Feira do Produtor Rural do Novo Gama

Após quase 2 anos de espera a feira do produtor rural finalmente será revitalizada. O ex deputado federal Rôney Nemer, quando em exercício do cargo destinou 500 mil reais de emenda parlamentar para a revitalização da Feira do Produtor Rural do Novo Gama.

O lançamento da revitalização da Feira do Produtor Rural do Novo Gama foi anunciado na sexta feira (20/12/2019) junto com o suplente de vereador Júlio César, a prefeita do Novo Gama Sonia Chaves e o ex deputado federal Rôney Nemer.

A prefeita agradeceu a ajuda do Júlio César como intermediador entre a prefeitura e o deputado, além de agradecer ao ex deputado pela destinação da verba que será usada para a revitalização da Feira do Produtor Rural no Pedregal no começo de 2020, para não atrapalhar a movimentação de renda nesse final de ano.

Feira do Produtor Rural do Novo Gama

A Feira do produtor rural do Novo Gama, ou popular feira do Pedregal, tem mais de 1500 barracas e fica localizada entre Novo Gama e Pedregal, entorno do Distrito Federal, em frente a entrada sul de Santa Maria, DF. Na feira são oferecidos verduras, frutas, carnes, peixes, aves, demonstração folclórica, pastel, caldos, verduras, frutas e música ao vivo. Aberto a partir das 06h da manhã todos os domingos. (Citação)

Emenda/Contrato

01039272-69 com esse número de contrato conseguimos identificar que a obra se encontra não iniciada e que para o primeiro momento a Caixa Econômica Federal já liberou R$ 98.620,00 e que a previsão de finalização da primeira etapa da obra é de um mês. Verifique no site da caixa.

De Danrley Pereira – Da Redação do Gama Cidadão.

