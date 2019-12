Preparatório gratuito do Estudar Fora prorroga as inscrições

O Prep Estudar Fora, programa gratuito da Fundação Estudar que oferece mentoria exclusiva para jovens que vão passar por processos seletivos em universidades internacionais de ponta e já ajudou estudantes de todo o Brasil, prorrogou as inscrições para o processo seletivo até o dia 12 de janeiro. Até agora, mais de 6 mil pessoas se inscreveram. Os interessados em fazer o preparatório devem se candidatar neste link.

O time da organização sem fins lucrativos sempre buscou capilaridade por todo o território nacional. “Como o processo seletivo e o programa são feitos 100% online, conseguimos garantir diversidade geográfica. Somos capazes de avaliar mais de 6 mil candidaturas, culminando em cerca de 40 selecionados por turma”, explica Juliana Kagami, Coordenadora do Prep Estudar Fora. Até o momento, o programa contabiliza 850 aprovações.

Entre os jovens beneficiados de diferentes partes do país está a gaúcha Victoria de Quadros. Nascida em Porto Alegre (RS), a ex-aluna do Prep conseguiu aprovação em Harvard para estudar Matemática Aplicada, graças à mentoria da Fundação Estudar. Já Bernardo Sarti, de Salvador (BA), fez o preparatório para estudar International Studies and Business na Universidade da Pennsylvania.

Esses e outros jovens talentosos receberam auxílio individualizado sobre os processos de application utilizado no exterior, acesso a rede de alunos e ex-alunos, aulas preparatórias para os testes, orientação com especialistas e apoio financeiro para os custos de application, nos casos de necessidade financeira comprovada.

Ao longo do programa são abordados temas como os testes de admissão norte-americanos SAT e ACT, além dos exames de proficiência em inglês, já que os EUA é o país com a maior quantidade de universidades de ponta do mundo. O processo utilizado no país é semelhante ao de uma procura por emprego. O interessado precisa formalizar sua apresentação, mostrar cartas de recomendação, fazer testes e, em alguns casos, até uma entrevista. Ao longo do ano, os alunos ainda são acompanhados por um ‘padrinho ou madrinha’ que cursou a graduação em outro país.

Para fazer parte do preparatório, o(a) candidato(a) também precisa comprovar alto desempenho acadêmico, histórico relevante de participação em atividades extracurriculares e demonstrar excelente domínio do inglês. Não há restrição de renda, pois a organização procura alunos(as) de destaque, seja na rede pública ou em colégios particulares.

