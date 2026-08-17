A senadora Leila do Vôlei se reuniu com apoiadores do Gama e de Santa Maria para apresentar ações do mandato e conversar sobre os desafios enfrentados pela população da região. Durante o encontro, a parlamentar destacou os R$ 28,4 milhões destinados ao Gama, com investimentos em saúde, educação, esporte, cultura, qualificação profissional e políticas para as mulheres.

Na saúde, os recursos ajudaram a fortalecer o Hospital Regional do Gama (HRG), com a aquisição de um novo tomógrafo, equipamentos para assistência obstétrica e sistema de vídeo para exames de endoscopia. Na educação, as emendas contemplaram desde o Centro de Ensino Especial I até o campus do Instituto Federal de Brasília (IFB), além de ações de formação profissional e inclusão digital.

“A emenda parlamentar é uma ferramenta poderosa para transformar realidades. Quando bem utilizada, ela se traduz em mais saúde, educação, cultura e dignidade. Meu compromisso é garantir que cada recurso chegue onde realmente faz a diferença”, afirmou Leila.

Leila também apresentou investimentos em projetos esportivos e culturais, com apoio a diferentes modalidades, ao movimento junino, ao hip-hop e a atividades de incentivo à leitura nas escolas públicas. Para as mulheres, foram destinados recursos a iniciativas de prevenção à violência, acolhimento, promoção da saúde e capacitação para geração de renda e independência financeira.