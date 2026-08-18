O Projeto Grooveonline Prevenção retorna impactando e emocionando escolas de Taguatinga

Nos dias 11, 12 e 13 de agosto, o Projeto esteve no CEF 12, no CED 04 e no CEF 16. Foram realizadas 2 edições em cada escola, tratando de questões importantes como a importância do ser, de estudar, o Bullying, a violência e o vício.

O Youtuber e baterista Lucas Gonçalves, junto com a Banda Grooveonline, promoveram dias de muita alegria, conscientização e entretenimento.

Conscientizando, despertando e emocionando

Além da conscientização sobre os malefícios do vício, das drogas e da violência, o Projeto Grooveonline Prevenção promove momentos profundos de reflexão. Incentivando e motivando.

Nos dois períodos, Dhemis Messias realiza uma palestra motivacional reforçando a importância de estudar, valorizar o espaço escolar e a família. Planejar o futuro trabalhando bem hoje.

Um excelente público

As apresentações do Projeto Grooveonline Prevenção se dividem em dois turnos, matutino e vespertino. Somado os dois turnos em cada uma das 3 escolas, em torno de 2000 pessoas participaram das apresentações. Comprovando o sucesso que é o projeto.

Um projeto que deixa frutos por onde passa

O Projeto Grooveonline Prevenção vem deixando frutos por onde passa. Transformando a vida da comunidade escolar que recebe o projeto. As transformações e o impacto que o Projeto Grooveonline prevenção deixa são perceptíveis quanto ao retorno dado por diretores, coordenadores, professores, servidores e alunos.

Muita interação

Durante as apresentações, o Youtuber e baterista, Lucas Gonçalves e Dhemis Messias interagem com a galera. Eles chamaram pessoas da plateia para participarem das atividades.

Nos dois períodos alunos são chamados ao palco para participarem das atividades. Além da batalha de rima, alguns alunos deram um show mostrando suas habilidades artísticas. Alunos foram ao palco toca bateria.

Presença da Defensoria Pública do DF

Nessas edições do Projeto Grooveonline Prevenção a Defensoria Pública do DF segue com parceria. Integrantes do Órgão vão às escolas acompanharem o andamento das atividades.

São os apoios que possibilitam a realização desta magnífica obra

Tudo o que é executado ao longo dos dias, as apresentações da banda, palestras, oficinas musicais, teatro só é possível graças aos apoiadores. Tendo como coordenador geral do Grooveonline Prevenção o empresário e produtor de eventos, Geraldinho Gonçalves

A Associação Cia. Lábios da Lua, Gama-DF, é a responsável pela execução e realização desta obra. Que tem como presidente o Sr. Geovane Batista dos Santos.

Esta série de escolas só está sendo possível graças ao empenho do Senador Izalci Lucas (PL-DF). Conhecido no Distrito Federal como “Pai da Educação”, Izalci tem sido um grande apoiador do Projeto Grooveonline Prevenção.

Saiba mais sobre o Projeto Grooveonline Prevenção:

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