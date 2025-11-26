Posse de Thábata Norrana acontece nesta quarta (26), marcando nova fase na RA II

O Governo do Distrito Federal (GDF) confirmou, nesta terça-feira (25), uma importante mudança na liderança da Administração Regional do Gama (RA II). A administradora Joseane Araújo Feitosa Monteiro foi exonerada após cinco anos no cargo, e quem assume a função é Thábata Norrana Lessa de Souza Santos Almeida, atual vice-presidente do Conselho Comunitário de Segurança do Gama (Conseg).

A substituição foi oficializada em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), publicada no dia 25 de novembro de 2025, e ocorre por indicação do deputado distrital Daniel Donizet (MDB), responsável político pela cidade desde o início de seu mandato.

Perfil da nova administradora

Thábata Norrana é administradora por formação e tem trajetória consolidada no serviço público, na articulação comunitária e na atuação política. Já foi assessora parlamentar na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), presidiu juventude partidária e integra o núcleo do MDB-DF dedicado à causa animal, ao lado do deputado Daniel Donizet.

Além disso, possui forte atuação em áreas como segurança pública, defesa das mulheres, proteção dos animais e liderança comunitária. Sua experiência no Conseg Gama reforça sua conexão direta com pautas de prevenção, ordem pública e integração entre Estado e sociedade.

Em declaração ao Portal Gama Cidadão, Thábata destacou o compromisso com a cidade:

“Assumir a administração do Gama é um grande desafio, que encaro com seriedade, responsabilidade e o desejo sincero de servir bem. Sou nascida e moradora do Gama, e trago como inspiração meu avô, Sr. João, da antiga madeireira Planalto, pioneiro desta cidade. Quero estar presente no dia a dia da comunidade, ouvindo, construindo soluções e entregando resultados. Meu compromisso é trabalhar para que o Gama avance, se fortaleça e ofereça cada vez mais qualidade de vida aos seus moradores. Reconheço a dedicação da minha antecessora, Joseane Feitosa. Agradeço ao governador Ibaneis Rocha e à vice-governadora Celina Leão pela confiança, e ao deputado Daniel Donizet pelo apoio nesta nova missão em prol do Gama.”

Histórico feminino no comando da RA II

Com a chegada de Thábata, o Gama volta a ser administrado por uma mulher. Ao todo, cinco mulheres já estiveram à frente da RA II.

Professora Maria Antônia foi a primeira administradora, sucedida por sua diretora de articulação, Professora Terezinha Nascimento , ambas nomeadas durante o governo socialista de Rodrigo Rollemberg (PSB).

No governo Ibaneis Rocha (MDB), assumiram as advogadas Juliana Navarro e Joseane Feitosa, que agora passa o comando para Thábata Norrana.

A presença feminina segue marcando capítulos importantes da história administrativa do Gama.

Publicação Oficial

A nomeação e a exoneração foram publicadas na edição extra do DODF de 25 de novembro de 2025.

(Link: clique aqui!)