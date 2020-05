A cidade do Gama terá mais uma mulher e advogada no comando da administração

Na noite desta segunda-feira (4), o Governo do Distrito Federal (GDF), exonerou o administrador regional do Gama. Em seu lugar assume a advogada, Joseane Araújo Feitosa Monteiro.

A nova administradora é advogada, servidora pública do GDF, tendo exercido cargos de gestão em várias secretarias tais como: Casa Civil, Secretaria da Criança e Adolescente, Secretaria de Governo e Chefia de Gabinete na Administração de Águas Claras. A política vem se tornando negócio de família no DF, a administradora Joseane Feitosa Monteiro é casada com Marcelo Ribeiro Monteiro, filho do presidente do Patriota/DF, Adalberto Monteiro. Ela é fruto de uma indicação do deputado distrital Daniel Donizet (PSDB), que anteriormente foi eleito pelo PRP na mesma chapa do candidato ao GDF, General Paulo Chagas (PRP), que tinha como vice e presidente do PRP/DF Adalberto Monteiro.

De acordo com informações que obtivemos de bastidores, a saída de José Elias foi por motivo de ajustes na equipe. Ele estava no cargo desde junho do ano passado, quando o deputado distrital Daniel Donizet decidiu retornar à Câmara Legislativa do DF. Agora mais uma vez o comando da cidade muda de mãos e passa para uma nova mulher. Além de ajustes na equipe, esta troca faz parte de uma nova composição política do deputado, Daniel Donizet que vem tentando contemplar todos os correligionários.

Esperamos que nessa nova gestão que está se iniciando, Joseane Feitosa faça uma boa ação a frente da Administração e atente-se aos diversos problemas da cidade.

Seguiremos atentos a essa nova administração.

Da redação do Gama Cidadão