Projeto Grooveonline Prevenção chega impactando no CEM Urso Branco no Núcleo Bandeirante

O projeto inicia sua jornada, promovendo um dia incrível na escola.Tratando de questões importantes como o Bullying, a violência e o vício. Tornando o dia daquelas pessoas ainda mais especial. Tocando profundamente há cada um que assiste as apresentações do grupo.

Em um momento mágico, de muitas bênçãos e luz, o baterista Lucas Gonçalves e a Banda Grooveonline levam muito mais que apenas um dia de alegria e entretenimento. As músicas cantadas pelos músicos Denilson Bastos, e Dhemis Messias embalam o dia de todos prendendo a atenção dos presentes.

Um grande público

Durante o dia, somado os dois períodos, em torno de 1500 pessoas estiveram presentes na quadra da escola.

Um projeto que semeia e desperta

Durante a apresentação do Grooveonline a plateia esteve muito animada e participativa, Alunos foram ao palco cantar e interagir com a banda. Toda a quadra da escola estava numa conexão e numa vibe muito positiva.

Alunos e professores participam, junto com a banda Grooveonline, proporcionando um momento de muita emoção. Mostrando que o Projeto Grooveonline não só leva um dia de entretenimento a estas pessoas. Bem como toca profundamente a vida de cada um. Além, claro, de conscientizar e motivar.

Afinal, o futuro da nação estará nas mãos desses, hoje, jovens e adolescentes Então poder plantar a semente do bem em cada um deles é garantir que lá na frente tenhamos cidadãos mais responsáveis. Que farão desta, uma nação cada vez mais desenvolvida e próspera.

A cada escola que o Projeto Grooveonline Prevenção se apresenta tem-se a certeza de que a semente do bem foi plantada. Cada dia, uma nova energia, cada escola, momentos surpreendentes.

Uma escola muito participativa

Durante as apresentações no CEM Urso Branco, Lucas Gonçalves e Dhemis Messias interagiram com a galera. Chamando alunos ao palco para participarem das atividades promovidas pelo projeto. No decorrer dos trabalhos, Dhemis Messias chamou professores e servidores para participarem das atividades.

No período da manhã uma banda formada por 3 alunos, foi ao palco se apresentar. A banda tocou a música “Porque Ele Vive.”

Na parte da tarde a aluna Amanda participou de uma batalha de rap com o cantor Denilson Bhastos. Veja como foi:

O dia no Centro de Ensino Médio Urso Branco, no Bandeirante teve uma grande participação dos presentes.

A Companhia de Teatro Lábios da Lua se apresentou, dramatizando cenas do cotidiano, onde estão presentes situações de violência, Bullying e vício e tudo de negativo que permeia nossa sociedade atual.

São os apoios que possibilitam a realização desta obra

Tudo o que é executado ao longo dos dias, as apresentações da banda, palestras, oficinas musicais, teatro só é possível graças aos apoiadores. Tendo como coordenador geral do Grooveonline Prevenção o produtor de eventos Geraldinho Gonçalves.

A Associação Cia. Lábios da Lua, Gama-DF, é a responsável pela execução e realização desta obra. Que tem como presidente o Sr. Geovane Batista dos Santos.

O Senador Izalci Lucas tem sido um grande apoiador do Projeto Grooveonline Prevenção. Ele tem destinado emendas parlamentares para o Projeto, que tem contemplado dezenas de escolas no DF e já alcançou mais de 40 mil alunos.

Proporcionando dias de bênçãos e alegrias. Onde são tratadas questões importantes como a importância do ser, de estudar, do Bullying, a violência e do vício. Tocando profundamente cada um que participa destes momentos.

Saiba mais sobre o Projeto Grooveonline Prevenção:

