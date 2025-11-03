    TCDF lança a I Tech Week com foco em inovação, inteligência artificial e governo digital

    Nesta segunda-feira, 3 de novembro de 2025, o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) deu início à I TCDF Tech Week, uma semana dedicada à tecnologia, inovação e transformação digital no setor público. O evento oferece palestras, oficinas e encontros com especialistas, gestores públicos e instituições parceiras para discutir tendências como inteligência artificial (IA), segurança da informação e soluções digitais para aprimorar a administração pública. 

    Durante a solenidade de abertura, o presidente da Corte, conselheiro Manoel de Andrade, reforçou o compromisso do Tribunal com a modernização. “Precisamos acompanhar a evolução, nos reinventar e refazer modelos para entregar respostas cada vez mais eficientes à sociedade”, afirmou. 

    O presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon), conselheiro Edilson Silva, destacou a relevância do encontro para o controle externo. “A TCDF Tech Week representa inovação, cooperação e fortalecimento institucional. É um espaço valioso para conhecimento, diálogo e networking com diversos atores”, afirmou. 

    O secretário de Tecnologia da Informação do TCDF, Ednaldo Ramos, celebrou a concretização do projeto que aborda temas atuais como soberania digital, conectividade Wi-Fi 7, IA generativa, automação inteligente, segurança de dados, governo 4.0, entre outros. “A ideia surgiu em 2018 como um evento de um dia, mas só agora, com apoio da Presidência, conseguimos transformá-la em uma semana completa dedicada à tecnologia”, destacou. 

    A palestra magna de abertura foi ministrada pelo vice-presidente da Gartner, Nei Silvério, que abordou o tema Confiança na IA, Segurança Psicológica e a Coragem da Transformação. “É hora de refletir sobre o uso da inteligência artificial: verificar onde estão os seus dados, pensar sobre a segurança psicológica nas relações corporativas e adotar boas práticas de comunicação não violenta”, ressaltou.   

    Gratuita e aberta ao público, a I TCDF Tech Week ainda traz 18 estandes com soluções tecnológicas de empresas que são referência em TI, como Google e Microsoft. “Este é um ambiente de troca de ideias, aprendizado e boas práticas. Vamos aproveitar para ampliar nosso conhecimento e fortalecer nossa atuação”, concluiu o presidente do TCDF, conselheiro Manoel de Andrade. 

    Um dos pontos altos da semana é o TCDF GameLab, um sistema de gamificação que estimula o engajamento dos participantes em todas as atividades do evento. Nesse jogo, é preciso capturar QR Codes em palestras, oficinas, experiências ou visitas a estandes. Os mais engajados ganharão brindes e concorrerão a grandes prêmios, incluindo um videogame PlayStation 5, um relógio Apple Watch Series 11, fones de ouvido AirPods Pro 3, uma assistente Alexa e prêmios-surpresa que serão entregues no encerramento da semana. 

    A programação completa está disponível em: tc.df.gov.br/techweek . 

     Por Polyana Resende e Orlando Fiorilo
    Informou TCDF – 03/11/2025

    Israel Carvalho

    Israel Carvalho é jornalista nº. DRT 10370/DF e editor chefe do portal Gama Cidadão.

    Projeto do CEMI Gama recebe Troféu Destaque no Prêmio Paulo Freire 2025

    O Centro de Ensino Médio Integrado (CEMI) do Gama foi homenageado com o Troféu Destaque do Prêmio Paulo Freire de Educação 2025, concedido pela Comissão de Educação e Cultura da…

    Brasília Ambiental retira 50 toneladas de entulho do Parque Ecológico do Gama

    A ação atendeu à demanda de ambientalistas e frequentadores, impulsionada pelo aumento das visitas ao Parque Ecológico do Gama durante o Pôr do Sol Cultural, realizado todo terceiro domingo do…

    Projeto do CEMI Gama recebe Troféu Destaque no Prêmio Paulo Freire 2025

    TCDF lança a I Tech Week com foco em inovação, inteligência artificial e governo digital

    Brasília Ambiental retira 50 toneladas de entulho do Parque Ecológico do Gama

    AGTBRASIL-DF e SINATRAN-DF participam de operação do Detran-DF

    Senac Gama inaugura unidade de ensino técnico com cursos no contraturno

    Alunos da EC 14 do Gama se formam guardiões ambientais