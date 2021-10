O presidente da Confederação Nacional do Comércio (CNC), José Roberto Tadros, fez uma visita na tarde desta quarta-feira (20), à nova instalação da Faculdade de Tecnologia e Inovação Senac-DF, localizada na 913 Sul, em Brasília. Tadros foi recebido pelo presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido da Costa Freire, pela diretora regional do Senac-DF, Karine Câmara, e por outros representantes do Sistema Comércio. Na oportunidade, o presidente da CNC visitou as salas de aula, biblioteca, recepção e elogiou a estrutura da instituição, que segundo ele, é referência para os outros estados do País.

“A Faculdade de Tecnologia e Inovação do Senac- DF em Brasília é um centro de ensino que acompanha as tendências. Com uma estrutura moderna, tenho certeza que ajudará a transformar a vida de muitas pessoas pela difusão da educação e do conhecimento”, disse Tadros. “A educação é fundamental para um povo que precisa, desesperadamente, caminhar e acertar o passo com o futuro. Não podemos imaginar um Brasil desenvolvido se não tivermos um avanço tecnológico aos moldes do primeiro mundo. O saber é fundamental para o desenvolvimento e o trabalho do Senac-DF, por meio do José Aparecido e da diretora regional, Karine Câmara, é essencial. Aqui é a capital da república, o espelho do País, e tenho certeza que o Senac-DF vai refletir o que o sistema faz na área de instrução”, disse o presidente da CNC, José Roberto Tadros.

O presidente do Sistema Fecomério-DF, José Aparecido, ressaltou que a visita do presidente da CNC é uma honra. “É uma visita muito importante para o Sistema Fecomércio-DF. É uma satisfação enorme que ele possa conhecer as nossas instalações da nova faculdade, já que no lançamento, no mês de julho, ele não pôde estar presente. Com certeza ele vir aqui só gratifica o Sistema Fecomércio-DF. Hoje temos uma das faculdades mais modernas do mundo. É muito importante para o Distrito Federal ter uma instituição tão inovadora. Agradeço a visita”, disse José Aparecido.

A diretora do Senac-DF, Karine Câmara, afirmou que a Faculdade Senac é um grande legado para o DF. “Acredito que essa será a primeira visita de muitas, super memorável. Ficamos extremamente felizes de receber o presidente aqui. Essa faculdade é um grande legado para o DF, já que temos uma vocação para inovação e tecnologia. Já estamos com toda essa estrutura pronta para receber nossos alunos, retomar a economia e deixar o legado da educação e da inovação e tecnologia do Senac”, destacou Karine.

Já o diretor da Faculdade, Luís Afonso Bermúdez, disse que a visita do presidente da CNC é um testemunho de que a instituição está no caminho certo. “O presidente da CNC nos apoiou em transformar essa faculdade em uma instituição de tecnologia e inovação. Acredito que a visita dele aqui e os elogios mostram que estamos sendo reconhecidos pela nossa casa mantenedora”, finalizou Bermúdez.

Faculdade de Tecnologia e Inovação Senac-DF

Criada em fevereiro de 2007, a Faculdade de Tecnologia e Inovação Senac-DF completou 14 anos de existência, se consolidando como uma das principais instituições de ensino da capital do País. Hoje, com nova sede, localizada na 913 Sul, inaugurada no dia 7 de julho, a instituição oferece 6 cursos de graduação e 26 de pós-graduação.

Foto: Kléber Lima/Sistema Fecomércio-DF