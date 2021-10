Enare: inscrições estão abertas

Provas da primeira fase serão aplicadas em 12 de dezembro

Estão abertas as inscrições para o Exame Nacional de Residência (Enare), programa de residência para profissionais da saúde realizada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) vinculada ao Ministério da Educação (MEC).

Para essa edição estão sendo ofertadas mais de 3,2 mil vagas de residência médica, multi e uniprofissional distribuídas em 81 instituições em todo o Brasil. As inscrições podem ser feitas até 8 de novembro, no site do programa.

Estão aptos a se inscreverem no programa de residência os médicos formados ou formandos em medicina, cursando o último semestre do curso. Para as residências multi e uniprofissionais podem concorrer profissionais da área de saúde, com a graduação concluída e que estejam em situação regular nos Conselhos Profissionais de Classe.

As provas do Enare estão previstas para serem aplicadas em 12 de dezembro em todas as capitais e em mais 23 cidades. A classificação leva em conta as melhores notas do processo seletivo que é realizado em duas etapas. A primeira é uma prova objetiva com questões de múltipla escolha, e a segunda, a análise curricular.

O Enare é a prova unificada de residência para cursos na área de saúde, realizada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) vinculada ao Ministério da Educação (MEC).

O Enare foi criado em 2020 com o objetivo de otimizar a seleção de residentes para cada hospital, oferecendo benefícios para as instituições e para os próprios candidatos. Para as universidades participantes, os ganhos são menos vagas ociosas, diminuição dos custos e da carga burocrática da realização dos exames individuais. Para os candidatos, o exame unificado diminuiu os custos com a data única para a realização das provas e aplicação em todas as capitais.

Cronograma:

– 20 de outubro de 2021: abertura do período de inscrições dos candidatos

– 08 de novembro de 2021: encerramento das inscrições dos candidatos

– 12 de dezembro de 2021: aplicação das provas

– 24 de janeiro de 2022: divulgação do resultado final da banca examinadora

– 01 de fevereiro de 2022: início do período de matrícula

Fonte: Agência Educa Mais Brasil