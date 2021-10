Startup Luso-Brasileira, uMore revela o seu relatório de impacto de feedback de autocuidados com uma resposta positiva de 84%

Media release. Published: 21-Oct-2021 04:11 am uMore App

A uMore, a start-up de saúde mental com sede nos Estados Unidos e fundada pela Luso-Brasileira Maria de Freitas, é uma startup dedicada a capacitar indivíduos para auto gerirem a sua saúde mental, lançou o seu Relatório de Impacto inaugural, destacando as atividades de autocuidados da aplicação móvel lançadas com a nova aplicação.

MIAMI, 20 de OUTUBRO de 2021 – O relatório de 2021, intitulado “Promover a compreensão com autocuidados”, está disponível para transferência em https://umore.app/2021/10/20/impact-report. Além de partilhar destaques sobre como as atividades de autocuidados da uMore funcionam, esta primeira edição também contém estudos de caso de duas atividades marcantes: a primeira sobre “Como identificar os seus sinais de stress” e a segunda sobre “Pensamentos negativos”.

Maria de Freitas, CEO e cofundadora Luso-Brasileira da uMore disse: “Ao partilhar a nossa aprendizagem por meio deste relatório e das suas edições futuras, o nosso objetivo é incentivar a transparência e o diálogo dentro da comunidade de aplicações de saúde digital. Este relatório de impacto representa o nosso primeiro passo e esperamos crescer juntamente com os nossos utilizadores para ajudar a moldar um acesso melhor aos cuidados de saúde mental para todos.”

Com uma resposta positiva de 84%, o feedback inicial dos utilizadores revelou que as atividades se mostraram úteis para que os utilizadores identificassem o stress e entendessem melhor como se sentiam. Estes primeiros dados de utilizadores também sugerem que os utilizadores que se envolvem com mais frequência nas atividades são menos propensos a apresentar altos níveis de stress.

Todas as atividades de autocuidados da aplicação uMore são baseadas em evidências científicas e procuram promover capacidades de promoção da saúde. “Queremos facilitar a forma como as pessoas aprendem sobre si mesmas. O nosso objetivo não é reinventar a roda, mas ver como podemos possibilitar uma melhor saúde mental através de uma ferramenta digital envolvente. Neste momento, estamos a trabalhar numa biblioteca interativa com mais de 100 exercícios de autocuidados”, disse Alejandro Serrano Saunders, diretor científico e cofundador da uMore.

A atividade “Como identificar os seus sinais de stress” ajudou muito os utilizadores da uMore a autovigiar os seus sentimentos e a compreender-se melhor. Os utilizadores consideraram muito útil monitorizar o que sentiam. “Ajudou a identificar exatamente o que sinto”, disse um utilizador anónimo, entre os 85% dos entrevistados globais que participaram na atividade e relataram que foi útil.

O relatório revela ainda que utilizadores que concluíram pelo menos uma atividade de autocuidados na última semana apresentaram taxas proporcionalmente mais baixas de stress elevado, em comparação com utilizadores com stress elevado que não concluíram nenhuma atividade quando responderam aos inquéritos de bem-estar na aplicação.

Novas atividades serão lançadas continuamente na aplicação uMore com relatórios de feedback regulares de utilizadores da uMore que ajudarão a moldar o design e o conteúdo das próximas atividades de autocuidados.

“Tenho a honra de fazer parte de uma equipa cuja missão fundamental é ajudar as pessoas a prosperar nas suas vidas”, disse Maria de Freitas. “Estamos a desenvolver uma aplicação que tem o potencial de mudar a maneira como as pessoas vivem e o que aprendemos é que a nossa biblioteca de autoajuda mostra os primeiros sinais de ser uma ótima maneira de ajudar as pessoas a aprender a cuidar de si mesmas”, acrescentou Alejandro Serrano Saunders.

