Para concorrer o candidato precisa ter feito o Enem mais recente

Estão abertas as inscrições para o segundo semestre do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Os estudantes interessados em se candidatar a uma das vagas oferecidas, para uma das universidades parceiras do programa, têm entre hoje (03) e 06 de agosto para manifestar interesse no portal do Sisu.

Durante a inscrição o candidato pode escolher até duas opções de curso. A seleção é feita de acordo com a nota do Enem, dentro do número de vagas em cada curso, por modalidade e concorrência.

Um recurso muito utilizado pelos candidatos na hora de fazer a inscrição no Sisu é o simulador de nota de corte, que auxilia na conferência das chances de aprovação no curso e universidade do interesse do estudante. Para isso, basta acessar gratuitamente o simulador Sisu, usando o resultado do Enem.

O Sisu é um processo seletivo que ocorre duas vezes ao ano e oferta vagas em cursos de ensino superior em universidades públicas brasileiras. Para concorrer a uma das vagas o candidato precisa ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) mais recente com nota maior que zero na redação, além de não ter participado como treineiro.

Lista de espera

O resultado para essa chamada está previsto para ser liberado no dia 10 de agosto. Quem não for aprovado nessa etapa ainda tem chance de conseguir uma vaga participando da lista de espera, cujo prazo de inscrição será de 10 a 16 de agosto.

O candidato interessado em participar da lista de espera do Sisu deve ficar atento ao cronograma para não perder o prazo, bem como consultar o resultado, pois diferentemente de outros programas do governo o Sisu não faz inclusão automática na lista, nem convocação ou notificação ao candidato. Sendo assim, é de total responsabilidade do estudante manifestar interesse na lista de espera.

Calendário do Sisu 2021.2

Período de inscrições: 03 a 06 de agosto

Atualização da note de corte: 04 a 06 de agosto

Resultado: 10 de agosto

Matrículas: 11 a 16 de agosto

Manifestação da lista de espera: 10 a 16 de agosto

Resultado da lista de espera: 18 de agosto

Convocação da lista de espera: 19 de agosto

Fonte: Agência Educa Mais Brasil