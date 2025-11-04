O Centro de Ensino Médio Integrado (CEMI) do Gama foi homenageado com o Troféu Destaque do Prêmio Paulo Freire de Educação 2025, concedido pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). O reconhecimento, entregue nesta terça-feira (4), valoriza o projeto “Integração Digital e Bioética para o Futuro da Pesquisa Escolar”, pela sua contribuição inovadora à Iniciação Científica no Novo Ensino Médio.

A entrega foi realizada pessoalmente pelo deputado Gabriel Magno (PT-DF), presidente da comissão e idealizador da premiação, que visitou o CEMI do Gama para entregar o troféu e os certificados ao diretor Lafaiete Formiga, à professora Marília Pinheiro, e aos alunos participantes do projeto.

Idealizado pela professora Marília Pinheiro, bióloga e bioeticista, em parceria com o analista de sistemas Wilhanvaldo Veras, o projeto deu origem à Plataforma Plena — uma ferramenta digital que atualmente gerencia mais de 65 projetos de pesquisa desenvolvidos por estudantes da unidade.

A proposta do projeto une ética, metodologia científica, robótica e programação com Arduino, promovendo uma nova cultura de pesquisa na educação básica. A abordagem, pautada na Bioética da Responsabilidade Científica, busca formar jovens pesquisadores mais conscientes e responsáveis com o impacto social da ciência.

“Este troféu celebra o projeto que criamos para suprir uma dupla lacuna no ensino: a falta de professores formados em Iniciação Científica e a escassez de bioeticistas.

Com a Plataforma Plena, conseguimos integrar ética e tecnologia, capacitando alunos, docentes e orientadores para a pesquisa responsável e a divulgação científica”, explica Marília Pinheiro.

O vice-diretor Sebastião, destacou que o reconhecimento reflete o compromisso contínuo do CEMI do Gama com a valorização da ciência escolar:

“O prêmio reafirma nosso compromisso com a divulgação científica e com a formação de uma cultura de pesquisa ativa. É por isso que promovemos anualmente a ExPoCemi, nossa grande vitrine, onde a comunidade pode ver de perto como a inovação e a Plataforma Plena se transformam em ciência cidadã nas mãos dos estudantes. A ExPoCemi é a prova viva de que acreditamos e investimos no futuro da ciência pública.”

Com o prêmio, o CEMI do Gama consolida-se como referência em práticas pedagógicas inovadoras e no fortalecimento da ciência escolar no Distrito Federal.

“Educar é um ato de amor, de coragem e de compromisso com a humanidade.” — Paulo Freire

Da redação do Gama Cidadão – 04/11/2025