    Projeto do CEMI Gama recebe Troféu Destaque no Prêmio Paulo Freire 2025

    O Centro de Ensino Médio Integrado (CEMI) do Gama foi homenageado com o Troféu Destaque do Prêmio Paulo Freire de Educação 2025, concedido pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). O reconhecimento, entregue nesta terça-feira (4), valoriza o projeto “Integração Digital e Bioética para o Futuro da Pesquisa Escolar”, pela sua contribuição inovadora à Iniciação Científica no Novo Ensino Médio.

    A entrega foi realizada pessoalmente pelo deputado Gabriel Magno (PT-DF), presidente da comissão e idealizador da premiação, que visitou o CEMI do Gama para entregar o troféu e os certificados ao diretor Lafaiete Formiga, à professora Marília Pinheiro, e aos alunos participantes do projeto.

    Idealizado pela professora Marília Pinheiro, bióloga e bioeticista, em parceria com o analista de sistemas Wilhanvaldo Veras, o projeto deu origem à Plataforma Plena — uma ferramenta digital que atualmente gerencia mais de 65 projetos de pesquisa desenvolvidos por estudantes da unidade.

    A proposta do projeto une ética, metodologia científica, robótica e programação com Arduino, promovendo uma nova cultura de pesquisa na educação básica. A abordagem, pautada na Bioética da Responsabilidade Científica, busca formar jovens pesquisadores mais conscientes e responsáveis com o impacto social da ciência.

    “Este troféu celebra o projeto que criamos para suprir uma dupla lacuna no ensino: a falta de professores formados em Iniciação Científica e a escassez de bioeticistas.
    Com a Plataforma Plena, conseguimos integrar ética e tecnologia, capacitando alunos, docentes e orientadores para a pesquisa responsável e a divulgação científica”, explica Marília Pinheiro.

    O vice-diretor Sebastião, destacou que o reconhecimento reflete o compromisso contínuo do CEMI do Gama com a valorização da ciência escolar:

    “O prêmio reafirma nosso compromisso com a divulgação científica e com a formação de uma cultura de pesquisa ativa. É por isso que promovemos anualmente a ExPoCemi, nossa grande vitrine, onde a comunidade pode ver de perto como a inovação e a Plataforma Plena se transformam em ciência cidadã nas mãos dos estudantes. A ExPoCemi é a prova viva de que acreditamos e investimos no futuro da ciência pública.”

    Com o prêmio, o CEMI do Gama consolida-se como referência em práticas pedagógicas inovadoras e no fortalecimento da ciência escolar no Distrito Federal.

    “Educar é um ato de amor, de coragem e de compromisso com a humanidade.” — Paulo Freire

    Da redação do Gama Cidadão – 04/11/2025

    Israel Carvalho

    Israel Carvalho é jornalista nº. DRT 10370/DF e editor chefe do portal Gama Cidadão.

