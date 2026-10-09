Projeto Grooveonline Prevenção emociona e impacta escolas de Taguatinga e Gama

Nos dias 28 e 29 de setembro, o Projeto Grooveonline Prevenção realizou apresentações em escolas de Taguatinga e Gama. O Centro de Ensino Fundamental 05 de Taguatinga e do Gama, receberam, com muito entusiasmo, o Projeto Grooveonline Prevenção.

Proporcionando às escolas, momentos inesquecíveis, de muita alegria, tratando de questões como a importância do ser, de estudar, não praticar Bullying e violência, ficar longe do vício. Tocando profundamente, a vida de todos que participam deste projeto.

Excelente público

Durante toda a semana, nas duas escolas, em torno de 1000 pessoas estiveram presentes nas quadras das escolas. As apresentações ocorreram nos dois turnos.

Semeando e conscientizando

Lucas, que é baterista, Youtuber e palestrante, interage com a platéia e toca com a banda Grooveonline. Ele realizou uma palestra sobre musicalidade e Internet.

Com uma forte pegada motivacional, Dhemis Messias, deu uma palestra reforçando a importância de estudar, valorizar o espaço escolar e a família. Planejar o futuro trabalhando bem hoje. Dhemis tem reforçado muitas coisas positivas.

A Companhia de Teatro Lábios da Lua se apresentou, dramatizando cenas do cotidiano, onde estão presentes situações de violência, Bullying e vício e tudo de negativo que permeia nossa sociedade atual

Uma galera muito animada que aproveitou cada momento nos dois turnos de apresentações. Os alunos, professores e servidores amaram a passagem do Projeto em suas escolas. Veja alguns depoimentos:

A Defensoria Pública do DF segue firme na parceria

Este ano de 2026 o Projeto Grooveonline Prevenção traz uma grande novidade. Uma parceria firmada entre o Projeto e a Defensoria Pública do DF.

Durante as apresentações a Defensoria Pública, passa a participar das atividades. O órgão, por meio de seus representantes, atua na parte da orientação.

Música e Cultura em prol da Educação

As escolas por onde o Grooveonline passou se mostraram locais muito participativos e receptivos.

As comunidades ficaram maravilhadas com a dinâmica das apresentações do Projeto Grooveonline Prevenção. A diretora do CEF 05 do Gama, Profa. Kenia, considerou a passagem do Grooveonline Prevenção na sua escola como algo fantástico.

“Eu senti que o Projeto Grooveonline tocou meus alunos. Eles ficaram muito envolvidos nas apresentações. Destacou Verônica.”

A diretora Verônica ressaltou que as escolas do Gama, ainda, carecem de projetos como o Grooveonline Prevenção. E que ela os quer novamente se apresentando na sua escola.

A vice-diretora do CEF 05 do Gama, Profa. Verônica Santos, ficou muito impactada com o que esse projeto proporcionou em sua escola.

.”O Projeto é sensacional! As crianças gostaram bastante. Eu espero que esse Projeto possa perdurar por bastante tempo. Trazendo essa motivação e alegria, A turma Grooveonline tem muita energia. São fantásticos! Com certeza plantou muitas sementinhas aqui na nossa escola. Destacou Verônica.”

São os apoios que possibilitam a realização desta obra

Todo o trabalho executado ao longo destes dias, as apresentações, palestras e o teatro, só é possível graças aos apoiadores.

Toda a equipe de trabalho do projeto atua bem afinada, como a coordenadora de produção Simone Gonçalves, produtora executiva, que garante que toda a equipe esteja bem assessorada.

O Coordenador Geral do Projeto, empresário Geraldinho Gonçalves tem agradecido o apoio do senador Izalci Lucas na destinação da verba necessária para que este magnífico Projeto continue cumprindo o seu papel.

A Associação Cia. Lábios da Lua, Gama-DF, é a responsável pela execução e realização desta obra. Que tem como presidente o Sr. Geovane Batista dos Santos.

Saiba mais sobre o Projeto Grooveonline Prevenção:

YouTube: YouTube.com/Grooveonline

Instagram: Instagram.com/lucasgrooveonline