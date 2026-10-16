O rap do grupo Atitude Feminina, o Boi Jatobá,da Ciartcum, Cleyson Batah, o documentário Pontão Popular e Periférico VOAR e uma feira de economia criativa integram a programação de encerramento do projeto Quebrada Viva – Formação, Arte e Protagonismo em Movimento. A celebração será realizada neste sábado, 17 de outubro, a partir das 19h, no Espaço Voar (SMA, Conjunto K, Lote 5, Gama-DF), com entrada gratuita. O encontro também faz parte das comemorações dos 66 anos do Gama e reunirá artistas, agentes culturais, integrantes de Pontos e Pontões de Cultura e a comunidade. Informações no Instagram @pontaovoar

Realizado pelo Pontão Popular e Periférico VOAR, o projeto conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB-DF) e é fruto de um Termo de Cooperação Cultural firmado entre o Instituto Voar Cultural, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF) e o Ministério da Cultura, no âmbito da Política Nacional de Cultura Viva.

A celebração marca o encerramento de um ciclo de atividades dedicado à formação cultural, à valorização dos saberes populares e ao fortalecimento das iniciativas artísticas das periferias. Ao longo de sua execução, o Pontão promoveu encontros, apresentações, atividades formativas e ações de articulação entre agentes e coletivos culturais, estimulando a participação comunitária e o intercâmbio de experiências. O evento de encerramento reúne diferentes linguagens artísticas e abre espaço para o encontro entre artistas, produtores culturais e moradores do Gama e de outras regiões do Distrito Federal.

Além das apresentações, o público poderá visitar uma feira de economia criativa, com artesanato, produtos de empreendedores locais e opções de alimentação. A iniciativa busca estimular a geração de renda e dar visibilidade ao trabalho de produtores e organizações que participam da economia cultural e comunitária.

Programação

19h – Abertura do evento e início da feira de economia criativa

A programação começa com a recepção do público e a abertura da feira, que reunirá expositores de artesanato, produtos da economia criativa e opções gastronômicas. O espaço também favorecerá a convivência e a aproximação entre os participantes das atividades desenvolvidas pelo Pontão.

19h30 – Espetáculo Boi Jatobá – Ciartcum

Inspirado no tradicional Bumba-meu-boi e adaptado à identidade do cerrado, o espetáculo “O Boi Jatobá” une teatro de rua, dança folclórica e uma trilha sonora 100% autoral para criar um ritual festivo focado na sustentabilidade e no respeito à natureza. Em cena, personagens clássicos como Pai Francisco, Catirina e Cazumbás ganham contornos regionais com figurinos estilizados nas cores de frutos nativos como o pequi e o caju.

20h30 – Exibição do documentário do Pontão Popular e Periférico VOAR

A programação prossegue com uma sessão especial do documentário do Pontão Popular e Periférico VOAR. A exibição integra as atividades de encerramento e oferece ao público a oportunidade de conhecer registros audiovisuais relacionados ao projeto, dedicado à valorização da cultura popular e periférica e à articulação entre agentes culturais do Distrito Federal. O documentário também apresenta entrevistas com importantes mestres e representantes da cultura popular, entre eles Mestre Marco Augusto, da Companhia Voar Teatro de Bonecos; Guarapiranga, do Boi de Seu Teodoro; Aninha, do grupo de RAP Atitude Feminina; e o poeta cordelista Donzílio Luiz (93 anos de idade) . A produção presta ainda uma homenagem a Mônica Giseuda, integrante do Instituto Voar Cultural, falecida neste ano. Atriz, palhaça e brincante, Mônica dedicou parte de sua trajetória artística às manifestações da cultura popular, deixando sua contribuição para o trabalho desenvolvido pelo grupo e para a memória cultural da comunidade.

21h – Cleyson Batah – Apresentação musical

Cantor e compositor radicado no Gama desde a infância, Cleyson Batah desenvolve uma produção autoral que reúne diferentes influências da música brasileira e internacional, com elementos de samba, reggae, rhythm and blues, forró, salsa e blues. Entre seus trabalhos está o álbum Qualquer Tom, lançado em 2015. Além da composição e da interpretação, Batah desenvolve atividades de pesquisa musical e participa de projetos culturais e educativos.

22h – Atitude Feminina – Apresentação musical

Formado em 2000, em São Sebastião (DF), o Atitude Feminina conquistou reconhecimento nacional ao abordar, em suas composições, a violência doméstica, a discriminação contra as mulheres e a realidade social das periferias. As músicas do grupo começaram a ser executadas em rádios comunitárias da região e venceram o Prêmio Hutúz (a principal premiação e o maior evento dedicado à cultura hip-hop no Brasil e na América Latina de 2000 a 2009): em 2005 na categoria demo com “Rosas”, em 2006 na categoria “Revelação do ano” e em 2009 “como Revelação do século”. Também receberam dois prêmios Hip-Hop Zumbi no DF e o prêmio “Preto Goes” do MinC. As duas canções mais conhecidas do grupo são “Rosas” e “Enterro do Neguinho” que, juntas, já possuem mais de seis milhões de visualizações no YouTube. Atualmente formado por Aninha e Hellen, nos shows sempre canta “Rosas” que narra a história de uma mulher vítima de violência doméstica e se tornou uma referência do rap brasileiro no debate sobre a violência de gênero. Além de “Rosas”, a discografia inclui o álbum “Desistir Jamais”, além do DVD Nossa História.

Conselho Gestor do Pontão Popular e Periférico VOAR

A gestão do projeto é compartilhada por um Conselho Gestor formado por Pontos de Cultura da rede de atuação do Pontão, garantindo a participação coletiva nas decisões e a articulação entre as instituições envolvidas. Integram o Conselho Gestor: Ciarticum, Menino de Ceilândia, Instituto Voar Cultural, Invenção Brasileira e Mamulengo Sem Fronteiras.

O Conselho participa do planejamento, acompanhamento, mobilização, articulação em rede e avaliação das ações desenvolvidas pelo Pontão, contribuindo para a integração entre iniciativas culturais e para o fortalecimento da Política Nacional de Cultura Viva no Distrito Federal.

Serviço

O quê: Quebrada Viva – Celebração de Encerramento do Pontão Popular e Periférico VOAR com o espetáculo Boi Jatobá – Ciartcum , Cleyson Batah, o grupo Atitude Feminina, a exibição do documentário sobre o Pontão Popular e Periférico VOAR e uma Feira de Economia Criativa.

Quando: Sábado, 17 de outubro, a partir das 19h

Onde: Espaço Voar (SMA, Conjunto K, Lote 5, Gama)

Informações: Instagram @pontaovoar