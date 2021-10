Famílias de alunos melhoraram percepção sobre professores na pandemia

De acordo com pesquisa, 89% admitiram que atuação do docente é desafiadora

Na pandemia, supervisionar os filhos na aula on-line, acompanhar mais de perto a rotina de estudos e ajudar nas tarefas escolares fizeram as famílias reconhecerem melhor o trabalho dos professores. É o que aponta a pesquisa “Educação Não Presencial na Perspectiva dos Estudantes e Suas Famílias”. Para 89% dos entrevistados, os docentes têm um trabalho mais desafiador do que acreditavam antes do início da pandemia de covid-19.

A pesquisa realizada pelo Datafolha, encomendada pelo Itaú Social, Fundação Lemann e BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), ouviu mais de 1,3 mil pais de alunos e a maioria deles (89%) afirmou também que para dar aulas é preciso mais preparo do que imaginavam antes do isolamento social que impôs as aulas a distância.

As famílias entrevistadas, como mostra o levantamento, também apontaram que os esforços dos professores da rede pública do Brasil em promover uma educação de qualidade durante as aulas remotas contribuíram para melhoria da percepção quanto ao trabalho dos docentes.

“Ao acompanhar mais de perto a educação dos seus filhos por meio da educação remota, os pais entenderam o quanto é importante olhar para dentro da escola e ser mais atuante. Na pesquisa, entendemos que o professor foi fundamental nesta aproximação”, destacou à Agência Brasil a superintendente do Itaú Social, Angela Dannemann.

Quanto aos alunos, 67% dos responsáveis afirmaram sentir que os professores são mais respeitados pelos estudantes do que antes da pandemia, e 73% assumiu que o principal apoio no retorno às aulas presenciais vem do contato com os docentes, que estão disponíveis para sanar as dúvidas.

“O professor tem papel essencial no desenvolvimento dos estudantes, mas a pandemia reforçou ainda mais a sua importância para um bom relacionamento entre família e escola. Os professores passaram a ser mais valorizados pela comunidade escolar, pais e responsáveis estão sendo fundamentais também para a boa retomada das aulas presenciais”, ressaltou o diretor executivo da Fundação Lemann, Denis Mizne.

O levantamento mostrou, também, que para 35% das famílias ter professores disponíveis para sanar as dúvidas é a iniciativa mais importante entre as oferecidas pela escola, ficando à frente de ações como reuniões com a equipe escolar (19%), orientações gerais da escola sobre como apoiar os estudantes na volta das atividades presenciais (12%), informações sobre o aprendizado ou dificuldades dos estudantes (9%), orientações sobre os conteúdos que serão repassados ou revistos (8%), ou grupos de pais ou responsáveis para trocar ideias e experiências (5%).

As entrevistas foram realizadas entre os dias 13 de agosto e 16 de setembro de 2021, pelo telefone, com 1.301 responsáveis que responderam por um total de 1.846 crianças e adolescentes com idades entre 6 e 18 anos da rede pública, em todas as regiões do país.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil