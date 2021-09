Unik: Sua Clínica de Estética Avançada no Gama

Pensando em cuidar da aparência? Precisando de tratamentos estéticos? Conheça a Unik Estética Avançada

Cresce cada vez mais a busca por procedimentos minimamente invasivos para ajudar no rejuvenescimento, a melhora da aparência com naturalidade e/ou na correção de incômodos estéticos. Além dos ótimos resultados obtidos por esses tipos de tratamento, existe a praticidade de não precisar de internação ou pausa na rotina. Outra vantagem pouco mencionada é que eles podem ser realizados em conjunto, ou seja, se o objetivo é parecer mais jovem e também eliminar aquela gordurinha localizada, tudo bem!

Há pouco tempo, alguns procedimentos minimamente invasivos ainda não eram tão conhecidos, e por conta de um certo “tabu”, as pessoas não admitiam que realizavam os tratamentos. Porém, com o passar dos anos e o acesso à informação, essa realidade está mudando. Atualmente é natural desejar se cuidar e envelhecer bem. Foi então que apareceu no vocabulário dos brasileiros, a Harmonização Facial e a Harmonização Corporal. Procedimentos estes, baseados não mais em padrões pré-estabelecidos pela sociedade, mas na individualização das necessidades de cada paciente como uma maneira de gerar resultados mais assertivos, mais naturais e de rápida recuperação.

A Estética teve desde sempre, um papel muito importante ligado à beleza, bem estar, saúde e a arte. É uma ciência que foi evoluindo ao longo dos anos e por isso hoje temos um vasto conhecimento na área, com procedimentos minimamente invasivos. Tratamentos com protocolos individualizados, dermocosméticos, aparelhos modernos e etc.

Existem pessoas que se incomodam com a sua aparência, o que interfere nas suas relações pessoais e esses tratamentos, por corrigir pequenos “defeitos”, devolvem a autoestima e a confiança ao paciente. Inclusive, acabam sendo um motivador para que o paciente mantenha sua rotina de cuidados com o corpo. Não existe uma regra de harmonização facial universal e nem uma idade certa para começar os tratamentos. Normalmente, a necessidade surge próximo aos 30 anos, mas existem pessoas bem mais jovens que podem se beneficiar com os tratamentos.

Pensando nisso, a UNIK ESTÉTICA AVANÇADA, chegou ao Gama para realçar a beleza com naturalidade e delicadeza. Com um atendimento individualizado e pautado em protocolos baseados em evidências científicas, dentro das normas de biossegurança e com total ética e respeito ao indivíduo. Oferece diversos procedimentos minimamente invasivos e depilação a laser, capazes de proporcionar saúde e bem estar de forma segura, eficiente e que visam recuperar a autoestima de mulheres e homens, com foco na individualidade de cada um. Alguns dos tratamentos que a UNIK oferece:

TOXINA BOTULÍNICA

PREENCHIMENTO COM ÁCIDO HIALURÔNICO

FIOS DE PDO

SKINBOOSTER

OZONIOTERAPIA

APLICAÇÃO DE ENZIMAS

HIDROLIPO

PEELINGS

MICROAGULHAMENTO COM DRUG DELIVERY

LIMPEZA DE PELE

REMOÇÃO DE TATUAGEM E MICROPIGMENTAÇÃO

Para quem procura por segurança, personalização e conforto na hora de cuidar da saúde da sua pele, o mais moderno método de depilação a laser estará disponível na UNIK ESTÉTICA AVANÇADA.

Método de remoção de pelos Soprano ICE PLATINUM®

É a mais completa e eficiente solução existente no mercado para remoção de pelos. O Soprano ICE Platinum oferece os benefícios sinérgicos dos 3 mais eficazes comprimentos de onda para remoção do pêlo, cada um focando estruturas diferentes dentro do folículo do pelo. Os 3 principais alvos anatômicos incluem a Raiz, o Bulbo e a Papila, atingindo todas as fases de crescimento do pelo. Esse tratamento é totalmente seguro para todos os fototipos de pele, inclusive a pele bronzeada.

Este método é indicado para quem deseja ficar livre dos indesejados pelos, evitar o escurecimento e aparecimento de manchas, eliminar pelos encravados, foliculite e irritações na pele facial e corporal.

O tratamento pode ser realizado durante o ano todo, com sessões rápidas e com mínimo desconforto, apresentando os melhores resultados clínicos e assim, maior satisfação dos pacientes.

Dra. Izabel Lima

Quem está à frente da UNIK é a Dra. Izabel Lima. Enfermeira graduada e especialista em Enfermagem Estética. Dra. Izabel tem se dedicado ao cuidado da saúde e da beleza, atuando na Estética Facial, Corporal e Capilar, buscando sempre atualização sobre tratamentos, tecnologias e melhores técnicas da estética por meio de cursos, congressos, jornadas e workshops.

A Dra. Izabel Lima convida todas as pessoas que desejam conhecer este novo conceito em estética, focado na individualidade e naturalidade preservando e promovendo a saúde física e mental, a visitar a UNIK ESTÉTICA AVANÇADA que, como o próprio nome já diz, realizará um atendimento ÚNICO PARA VOCÊ!

“Estar bem consigo não é só uma questão estética, está relacionado também com a autoconfiança. Ao buscarmos procedimentos estéticos que expressem a nossa harmonia interior e exterior, exalamos a beleza de forma natural e refinada”, explica Dra. Izabel.

Dra. Izabel Lima

A Unik Estética está localizada no edifício Life Gama, Sala 618, no Setor Central da cidade do Gama/DF.

Horário de atendimento:

De segunda à sexta, das 13h às 19h.

Aos sábados das 09h às 12h.

Contatos:

Telefone: (61) 9.9999-6663 e WhastApp

E-mail: [email protected]

Site: https://www.unikestetica.com.br/

Instagram: @unikesteticadf

Facebook: @unikesteticadf

