Enem 2021: isentos faltosos na edição 2020 terão novo prazo de inscrição

Inscritos nessa nova etapa farão as provas nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022

Uma nova rodada de inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 foi confirmada ontem (13), pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Acolhendo decisão do Supremo Tribunal Federal, o Inep vai reabrir as inscrições para os estudantes isentos que faltaram à edição do ano passado e, pela regra, não teriam direito ao benefício na edição 2021.

Um novo cadastro será iniciado na Página do Participante a partir das 10h de hoje (14) e seguirá aberto até 26 de setembro. O prazo é específico para quem ganhou a isenção no Enem 2020 e não compareceu ao exame. Para esse público, as provas do Enem 2021 também serão aplicadas em 9 e 16 de janeiro de 2022, diferentemente dos estudantes já inscritos.

Essa é uma boa notícia para a estudante Vanessa da Silva, 20, que recebeu a isenção na edição passada, mas não compareceu por medo do crescente número de infectados pelo coronavírus na época.

“Quando as provas da edição de 2020 aconteceram, já se falava em vacina, mas não era para todos. Minha mãe tinha acabado de se recuperar do vírus e o meu maior medo era sair para fazer o exame e me infectar. Eu estudei muito durante meses, porém, priorizei a minha saúde e dos meus familiares. É ótimo saber que poderei me inscrever e solicitar a isenção para fazer o Enem nesta edição. É um sonho ingressar no ensino superior e sei que com a nota da prova isso pode acontecer”, relata a estudante que tem o sonho de fazer Engenharia de Produção.

Os isentos ausentes no Enem 2020 também poderão solicitar, até 27 de setembro, atendimento especializado e tratamento pelo nome social. A aplicação das provas para os participantes que se inscreveram no período regular e já tiveram a inscrição confirmada no exame seguem mantidas nos dias 21 e 28 de novembro de 2021.

A decisão de reabrir o prazo de inscrições do Enem 2021 para esse grupo específico veio após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) determinar a reabertura do período de isenção para os isentos faltosos das provas de 2020 e que não puderam justificar a ausência, considerando o período atípico de pandemia que motivou faltas por medo da transmissão da Covid-19.

Sobre o Enem 2021

O Enem é considerado o maior vestibular o país, pois a partir da sua realização é possível ingressar no ensino superior através dos programas de incentivo educacional como o Sistema Unificado de Seleção (Sisu), o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Na edição de 2021 do exame, 3.109.762 pessoas já tiveram as inscrições confirmadas. Esse número corresponde ao total de participantes das duas versões do exame (impressa e digital). O Inep registrou 3.040.871 inscritos para a versão em papel. Para a modalidade digital, que teve as 101.100 vagas ofertadas preenchidas durante o período de inscrições, foram confirmados 68.891 participantes. As provas nas versões tradicional e digital serão aplicadas nas mesmas datas: 21 e 28 de novembro. Nesta edição, ambas as versões terão itens de prova iguais e mesmo tema de redação.

