Na quinta-feira, 23 de abril, Iniciativa reúne comunidade, escolas e autores em mobilização social em defesa da vida das mulheres



O Gama recebe na quinta-feira, 23 de abril, às 8h30, a Caminhada Literária “Passos e Versos por Elas”, com concentração na sede idealizadora do evento, a Academia Gamense de Letras-AGL ( Praça 02, lote 18, Setor Central). A ação reúne escritores, leitores, estudantes e moradores em um percurso que une literatura e mobilização social, transformando palavras em iniciativa concreta contra a violência às mulheres. Informações pelas redes da AGL.

A mobilização é realizada pela Academia Gamense de Letras em parceria com a União Brasileira de Mulheres, a Coordenação Regional de Ensino do Gama e outras entidades. A articulação entre cultura, educação e movimentos sociais fortalece o alcance da ação e reafirma a necessidade de respostas coletivas diante de um problema que atravessa toda a sociedade.

A diretora de Cultura da AGL, Carla Geórgia, afirma que a proposta parte de um gesto simples e poderoso: caminhar. Aberta ao público, a caminhada convida cada pessoa a levar sua voz, sua escuta e sua disposição de estar presente.

“Aguardamos pela comunidade. Estão todos convidados. Cada passo carrega uma tomada de posição, a palavra deixa o papel e ocupa a rua. A caminhada se constrói como um ato público que afirma a literatura como linguagem viva, capaz de provocar reflexão, gerar encontro e posicionamento contra o feminicídio”, diz Carla.

Escolas – A participação das escolas amplia o alcance da iniciativa e aproxima jovens leitores de uma experiência concreta de cidadania. Professores, estudantes e comunidade escolar entram no percurso conectando leitura, realidade e responsabilidade coletiva.

Trajeto – O trajeto inclui uma parada em frente à Administração Regional do Gama. Ali, o espaço institucional se abre para intervenções poéticas e manifestações artísticas que dialogam com quem passa, com quem trabalha e vive o cotidiano da cidade. A literatura se apresenta sem mediação, direta, no encontro com o público.

SERVIÇO

O quê: Caminhada Literária “Passos e Versos por Elas” da Academia Gamense de Letras – Ação cultural de mobilização social em defesa da vida das mulheres

Quando: Quinta-feira, 23 de abril, às 8h30

Onde: Sede da Academia Gamense de Letras (Praça 02, lote 18, Setor Central)

Informações: Redes sociais da AGL