Administração do Gama apela para encenação Tapa-buraco

Segundo um morador, que não quis se identificar, servidores do GDF estavam com uma ação teatral tapa-buraco na Quadra 38 do Setor Leste, nesta manhã de segunda-feira (06).

O morador registrou fotos do local e as enviou à redação do Gama Cidadão. Ele disse ter ficado revoltado com a encenação que servia somente para registro fotográfico da Administração Regional do Gama. Ele disse, ainda, que foi questionar o serviço e foi chamado de bundão pelo funcionário da administração.

Semana passada a Globo / DF1 esteve na quadra 04 do Setor Sul Gama, para televisionar os problemas denunciados pelos moradores que apelidaram a quadra de “Rainha dos Buracos“. Logo após reportagem a administração local resolveu o problema e vem numa corrida frenética para bater a meta do programa Buraco Zero a qualquer custo. Tá valendo até peça teatral só para sair bem na foto e nas estatísticas do “app” do programa Buraco Zero. Abra o olho governador Ibaneis Rocha.

Estamos de olho!

Da redação do Gama Cidadão – 06/01/2020

