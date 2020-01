Lista de material escolar: o que a escola pode ou não solicitar

O início do ano chega repleto de comemorações. Durante a virada do ano velho para o novo, as pessoas celebram a vida, novas expectativas e a possibilidade de concretizar novos sonhos. Entretanto, cada nova fase também chega com novas despesas, e a lista de materiais escolares é uma das primeiras. Por causa da rotina, muitos pais não conferem quais itens solicitados pelas escolas estão de acordo com o que permite a legislação.

Para facilitar a vida dos pais, o Educa Mais Brasil , programa de apoio estudantil que já beneficiou mais de 1 milhão de estudantes com bolsas de estudo para várias modalidades de ensino, inclusive Educação Básica , resolveu buscar na lei os itens que são proibidos na lista de material escolar dos estudantes. A relação está enumerada a seguir:

Itens da lista de material escolar proibidos

O Órgão de Proteção ao Consumidor (Procon) proíbe que as unidades educacionais exijam produtos de limpeza e higiene, administrativos e remédios nas listas escolares. Desta forma, é proibido constar:

• Álcool

• Algodão

• Sabonetes

• Papel Higiênico

• Papel Ofício

• Grampeador

• Piloto de lousa

• Pratos descartáveis

• Detergente

Além disso, as escolas não podem solicitar itens de marcas específicas ou adquiridos em locais previamente indicados pela instituição.

Materiais permitidos

A escola deve solicitar apenas os itens que serão usados durante o período escolar. A lista é diferenciada de acordo com o grupo e a idade do aluno a ser matriculado.

Para o maternal, período da educação infantil, podem ser indicados:

• Massa de modelar

• Pincel

• Tubo de cola

• Lápis de cor

• Livro de desenho

• Caderno de desenho

As crianças maiores pedem a utilização de:

• Lápis

• Caneta

• Apontador

• Tesoura sem ponta

• Tinta guache

• Pincel

• Revistas para recorte

• Algum livro de história infantil específico

Fonte: Agência Educa Mais Brasil