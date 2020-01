Cresce número de docentes com mestrado e doutorado

Uma análise feita pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) apurou que é crescente o número de professores em busca de qualificação. Conforme a apuração do censo da Educação Superior, aproximadamente 80% dos 384 mil docentes têm mestrado e/ou doutorado. O levantamento aponta, ainda, que a quantidade de docentes com doutorado lecionando na rede pública é maior em comparação ao ensino privado.

De acordo com a análise do Inep, o número de professores com doutorado concluído cresceu tanto nas instituições públicas quanto privadas, entretanto, a proporção na rede pública de ensino é maior: cerca de 64,3%. Nos centros privados, a tendência também é crescente, atualmente em 25,9% de doutores.

Assim, o número de docentes com mestrado e/ou doutorado representa o alcance das expectativas da meta 13 do Plano Nacional de Educação (PNE) que prevê que 75% dos docentes em exercício no ensino superior tenham mestrado ou doutorado com, no mínimo, 35% de professores com título de doutor.

O censo da Educação Superior é realizado anualmente pelo Inep, apurando informações de relevância sobre a educação, avaliação dos institutos de ensino superior, qualidade dos cursos, docentes e o nível de formação dos alunos.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil