Casa do Cantador recebe Sabadão do Forró com maratona gratuita de pé de serra

Neste sábado, 25 de maio, os trios mais renomados do Distrito Federal irão animar a noite no Palácio da Poesia. Nesta edição, o público terá a chance de desfrutar do melhor da cultura nordestina raiz, com grandes nomes do Forró Pé de Serra. O evento, organizado pela Associação dos Forrozeiros do Distrito Federal (Asforró-DF) com o apoio do Ministério da Cultura, acontecerá na Casa do Cantador, em Ceilândia, a partir das 20h, e terá entrada gratuita. As atrações da noite incluem shows de Trio Cariri, Trio Asa Norte, Trio do Nordeste, Almirante Aboiador e Forrozão Ferro de Ouro.

A Casa do Cantador, um dos mais icônicos espaços culturais do Distrito Federal, será o palco para essas emocionantes apresentações. Ao longo de todo o ano, em dois sábados por mês, o Palácio da Poesia é tomado pelos acordes do forró, oferecendo uma programação diversificada e empolgante que promete agradar a todos os fãs do gênero.

Marques Célio, presidente da Asforró-DF, ressalta a importância de manter viva a alegre identidade da cultura nordestina: “Consideramos o ‘Sabadão do Forró’ um momento de celebração. Estamos preservando nossa identidade e resgatando as raízes culturais que nos definem.”

Serviço:

Sabadão do Forró na Casa do Cantador Atrações: Trio Cariri, Trio Asa Norte, Trio do Nordeste, Almirante Aboiador e Forrozão Ferro de Ouro Data: 25 de maio – 20h Local: Casa do Cantador, Ceilândia Entrada: Franca Classificação: Livre Fotos: Samuel Andrade