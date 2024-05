MPDFT e Rede Urbanidade: Juntos pela Paz no Trânsito

Representantes das 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística (Prourb), do Núcleo de Atenção à Vítima (Nuav) e da Ouvidoria do Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT) e integrantes da Rede Urbanidade participaram do Maio Amarelo, na UnB, nesta terça-feira, 22 de maio. A iniciativa ocorreu no exterior do Restaurante Universitário (RU) e teve como objetivo a conscientização para a paz no trânsito.

interação com o público que passava pelo local contou com atividades educativas e lúdicas, como a exposição de veículos sinistrados, óculos simuladores de realidade virtual 3D, jogos de trânsito, exposição de perícias criminalísticas e um simulador virtual de capotamento.

Houve um momento solene em memória das vítimas do trânsito e um Passeio Pela Vida pelos ICC Norte e Sul, com participação das instituições parceiras e da comunidade universitária.

“É uma ocasião para tratar da mobilidade como um todo, não só do modal rodoviário, mas principalmente dessa necessidade de mudança de paradigma: deixar de ter o carro como principal meio de transporte para migrar para o transporte público coletivo, a mobilidade ativa, que é a bicicleta, o andar a pé e outras formas de deslocamento que sejam mais amigas do meio ambiente e da qualidade de vida”, explicou o promotor de Justiça Dênio Moura.

Entre as instituições participantes da mobilização estiveram as polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal; o Departamento de Estradas e Rodagem (DER); Samu; Sest/Senat; Detran; Corpo de Bombeiros Militar; e o Centro Interdisciplinar de Estudos em Transportes da UnB. A Rede Urbanidade contou com representantes do Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), das Associações Rodas da Paz e “Andar a Pé – o Movimento da Gente”, do Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte (Instituto MDT), da Bike Anjo e da CicloviaAtiva.

Maio Amarelo

O Maio Amarelo é um movimento criado com a finalidade de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito de todo o mundo. No Brasil, as campanhas do Maio Amarelo iniciaram em 2014 e unem o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil no propósito de discutir e criar estratégias voltadas à segurança viária e à construção de vias e espaços mais seguros e ambientalmente sustentáveis.