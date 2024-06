Grooveonline Prevenção chega ao Gama e Candangolândia, promovendo dias incríveis

Promovendo um dia de bênçãos e alegria, tratando de questões importantes como a importância do ser, de estudar, do Bullying, a violência e do vício. Tocando profundamente, não só cada um que participou deste momento, bem como a equipe Grooveonline como um todo.

Um ótimo público

No CEF 15 do Gama, um público de 500 pessoas estavam presentes no pátio da escola.

No CEF 01 da Candangolândia um público de 1200 pessoas estiveram participando das apresentações.

Escolas participativas

O CEF 15 do Gama, localizado na região sul da cidade, a galera estava muito participativa. Cantando as músicas em coro junto com a banda Grooveonline. À tarde, no CEF 15 o aluno Bruno dançou.

No CEF 01 da Candanga a aluna, Cecília, pegou o baixo e deu um show, levando todos aos delírio; Mostrando todo o talento que tem com o instrumento.

A professora. Meire, junto com o aluno Juan Batista foi ao palco para cantar.

Ao final das apresentações, nos dois períodos, Denilson e Dhemis cantaram a música “Porque Ele Vive.”

Escola modelo

O CEF 01 da Candangolândia é uma escola incrível. A estrutura da unidade ensino é excelente, ao nível de uma escola particular. Servidores, professores e alunos demonstram a qualidade que se encontra no Centro de Ensino Fundamental 01 da Candangolândia.

A diretora, Profa. Ana Paula tem um cuidado muito grande com a qualidade da escola a qual dirige. Ela preza muito pela disciplina, o respeito e o zelo da unidade escolar. Ana vem buscando fazer com que o CEF 01 seja um local que sirva de referência, não só por sua estrutura física, bem como pelo seu corpo docente, os demais funcionários e seus alunos. Um local bem estruturado, com muita organização e disciplina.

Uma escola que salta aos olhos de quem a visita. Onde as crianças e jovens que ali frequentam, vão para aprender e saírem dali futuros profissionais, pautados pelo bom saber, a disciplina e o respeito. Sabendo fazer contas, resolver problemas, escrever corretamente e ter noções de geografia e história. Assim é o CEF 01 da Candangolândia.

Semeando e conscientizando

O Projeto Grooveonline Prevenção está plantando, hoje, em prol de uma boa colheita no futuro. Conscientizando sobre a importância do bom cultivo para que colha bons frutos. Que ficar longe de tudo aquilo que é ruim é importante para que nada traga problemas a sua plantação.

Lucas, que é baterista, Youtuber e professor, junto com a banda Grooveonline, realizou apresentações musicais e fez uma palestra sobre como usar o ambiente online de forma produtiva e saudável. O Youtuber, interage com a plateia, prendendo a atenção de todos.

O Coaching e Palestrante Motivacional, Dhemis Messias realizou uma palestra motivacional, reforçando a importância e o poder que cada um tem na nossa sociedade. Pensar no futuro e trabalhar hoje para que lá na frente se tenha muito sucesso, longe de problemas e confusões. Ele cantou músicas com temática motivacional.

A Companhia de Teatro Lábios da Lua se apresentou, dramatizando cenas do cotidiano, onde estão presentes situações de violência, Bullying e vício e tudo de negativo que permeia nossa sociedade atual.

Dhenilson Bastos, ex-The Voice Brasil, junto com a banda Grooveonline, animou os presentes cantando músicas.

São os apoios que possibilitam a realização desta obra

Todo o trabalho executado ao longo destes dias, as apresentações, palestras e o teatro, só é possível graças aos apoiadores.

Não só aqueles que viabilizam a ida do projeto às escolas, bem como a própria comunidade escolar, que recebe toda a equipe, dando todo o apoio necessário para que tudo transcorra da melhor forma possível. Toda a equipe de trabalho do projeto atua bem afinada, como a coordenadora de produção Simone Gonçalves, produtora executiva, que garante que toda a equipe esteja bem assessorada.

O produtor de eventos, Geraldinho Gonçalves tem agradecido todo empenho do senador Izalci Lucas na destinação da verba necessária para que este magnífico Projeto ocorra. Geraldinho reforça o quão importante é o senador Izalci na área da educação no DF. O Serginho Izalci, também, tem sido uma pessoa de suma importância para a realização do Projeto Grooveonline Prevenção.

Mais 20 escolas contempladas

Esta nova etapa, que contempla mais 20 escolas públicas no DF, só está sendo possível graças ao empenho do Senador Izalci Lucas (PL-DF). Conhecido no Distrito Federal como “Pai da Educação”, Izalci tem sido um grande apoiador do Projeto Grooveonline Prevenção. Ele, que já foi patrono de outras edições, volta a empenhar recursos para a continuidade desta Obra. Izalci é um excelente parlamentar e tem representado muito bem o DF no Senado da República. Ele vem trabalhando, há décadas, por pautas ligadas à educação.

A Associação Cia. Lábios da Lua, Gama-DF, é a responsável pela execução e realização desta obra. Dirigida pelo Presidente Geovane Batista dos Santos. Tendo como coordenador geral do Grooveonline Prevenção o Sr. Geraldinho Gonçalves.

