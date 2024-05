No último mês, o Conselho Regional de Cultura do Gama (CRCG), em parceria com o Conselho de Cultura do Distrito Federal (CCDF), realizou uma série de eventos voltados para a capacitação da comunidade artística local. O objetivo principal foi fornecer ferramentas e conhecimentos essenciais para que artistas e produtores culturais pudessem desenvolver e apresentar projetos de forma eficaz.

Um desses eventos de destaque foi a “Oficina de Elaboração de Projetos: FAC, LIC, PNAB e MROSC”, sediada no Espaço Voar Teatro de Bonecos, no Pro-DF do Gama. O encontro contou com a participação de 28 inscritos, dos 40 originalmente registrados, que se engajaram ativamente nas atividades propostas.

Luiz Felipe Vitelli, conselheiro do CCDF, deu início à série de formações, discutindo políticas públicas culturais com um grupo de 10 interessados na Biblioteca Pública da cidade, em março. Já no mês seguinte, foi a vez de Marco Augusto, Gestor Cultural e fundador do grupo Voar Teatro de Bonecos, assumir a liderança da oficina. Com mais de duas décadas de experiência no setor cultural, Marco compartilhou seu conhecimento sobre a elaboração de projetos, proporcionando insights valiosos aos participantes.

O número de inscritos superou as expectativas do CRCG, evidenciando o interesse e a necessidade da comunidade artística por capacitação e formação continuada. Este sucesso reitera o compromisso do CRCG em promover a educação e o desenvolvimento cultural no Gama e região.

